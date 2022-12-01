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المرأة

وصفات بسيطة لحماية الشفاه من التشقّق.. اليك بعضها

Lebanon 24
01-12-2022 | 14:00
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يُعدّ تشقّق الشفاه من المشاكل الشائعة مع تغيّر الطقس، بحيث تتأثر البشرة بأشعة الشمس أو ببرودة الطقس او باستخدام مستحضرات تجميل تسبب جفاف الشفاه، إضافة إلى عدم شرب الكثير من الماء وغيرها من الأسباب التي يمكن علاجها من خلال الترطيب واستخدام وصفات طبيعية مناسبة.
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فقد نشر موقع "healthline" مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تساهم في ترطيب الشفاه والتي يمكن تطبيقها طوال العام، بغض النظر عن حالة الطقس.

- وصفة زبدة الأفوكادو: تعمل زبدة الأفوكادو كمرطّب فعال للشفاه، حيث تحتوي على العديد من الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة، لذلك يُنصح باستخدام الزبدة العضوية، من طريق غمس قطعة من القطن في زبدة الأفوكادو ووضعها على الشفاه عند الحاجة لترطيبها ومنع تشقّقها.

- وصفة العسل: يتمتع العسل بخصائص مضادة للميكروبات والالتهابات ويساعد في التئام الجروح، كما يعمل على ترطيب الشفاه وحمايتها من التشقّق، وهو فعال كمقشر يساعد في إزالة الجلد الجاف والميت من الشفاه، لذلك يُنصح بغمس قطعة قطن في العسل وتمريرها على الشفاه لتجفّ، ومن ثم إزالتها بالمياه الدافئة.

- وصفة زيت جوز الهند، فهي تساعد على ترطيب البشرة والشفاه المتشقّقة لاحتواء هذا الزيت على خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، وذلك من خلال استخدام قطعة قطن أو بالإصبع لدهن الشفاه بالزيت، للحصول على شفاه ناعمة بطريقة آمنة.
المصدر: لها
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