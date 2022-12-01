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المرأة
الأوردة العنكبوتية تفسد جمال ساقيك؟ هكذا تتخلصين منها
Lebanon 24
01-12-2022
|
16:00
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أوردت مجلة "Jolie" أن الأوردة العنكبوتية عبارة عن أوردة صغيرة متسعة تظهر تحت الجلد باللون الأزرق أو البنفسجي، مما يُفسد المظهر الجمالي للسيقان.
وأوضحت المجلة المعنية بالجمال والموضة أن ظهور الأوردة العنكبوتية له أسباب عدة تتمثل في العامل الوراثي والبدانة والحمل وتناول حبوب منع الحمل والجلوس كثيراً في العمل، بالإضافة إلى التدخين وشرب الخمر وقلة الحركة والتغذية غير الصحية.
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وأضافت: "Jolie" أنه يمكن التخلص من خلال ما يعرف "بالعلاج بالتصليب"؛ حيث يتم تدمير الأوردة من خلال وضع مادة فيها مثل مادة "بوليدوكانول".
كما يمكن القضاء على الأوردة العنكبوتية من خلال الليزر، والذي يعد مناسباً للأوردة الدقيقة بصفة خاصة.
وللحد من خطر نشوء الأوردة العنكبوتية من الأساس، ينبغي اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، مع الإقلاع عن التدخين والخمر.
كما تساعد الجوارب الضاغطة الطبية على تنشيط سريان الدم في السيقان، مما يحد من فرص ظهور الأوردة العنكبوتية، لاسيما لدى موظفي المكاتب.
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