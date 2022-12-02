فنانة شهيرة تُنهي برنامجها وهي تبكي منهارة على الهواء.. والسبب؟ (فيديو)

فوجئ جمهور الفنانة مروة عبد المنعم بإنهائها حلقة من برنامج "وصفة مروة" الذي تقدّمه على قناة "الشمس" الفضائية، وهي تبكي بحرقة بعد تلقيها مداخلة هاتفية من والد فتاة كانت في ضيافتها بالحلقة.





وعبّر والد الفتاة خلال مداخلته عن حبّه الشديد لابنته وتشجيعه لها، لدرجة أنه ترك عمله منذ عام لدعم حلمها في افتتاح "كافيه" خاص بها، وأثناء حديثه، بكت مروة عبد المنعم وأكدت أن والدها كان يشبه هذا الرجل من حيث الشخصية، ونصحها بألا تترك عملها لأي سبب كان.

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يُذكر أن آخر أعمال مروة عبد المنعم، مسلسل "عالم تاني" الذي تم عرضه خلال عام 2022، وهو بطولة: رانيا يوسف، نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، تميم عبده، سميرة صدقي وإلهام عبد البديع، ومن تأليف إسلام يوسف وإخراج عبد العزيز حشاد.