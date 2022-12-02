نجمة تقرر البحث عن مهنة أخرى غير التمثيل.. من هي؟

فاجأت الفنانة سلوى محمد علي جمهورها بمنشور عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" أبدت فيه استياءها من تعقيد الإجراءات الضريبية في الفترة الأخيرة.

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وأشارت إلى أنها تواجه مشكلة في سداد مستحقات الضرائب، كما أنها تدفع مبلغاً من المال من المفترض أن يسدّده المنتج، مما سيضطرها للبحث عن وظيفة أخرى غير التمثيل.

وكتبت سلوى قائلةً: "أبحث عن وظيفة غير التمثيل علشان الضرائب طالبة مني طلبات مش فاهماها وتفاصيل ماعرفهاش ووقت مش عندي، في معظم الدول المتقدمة الضرائب بترسل للممول اللي هو أنا مطلوب منه كام مع كشف بداخله وهو يسدد".

وأضافت: "أنا هنا بثبت دخلي بمشاوير وورق وفاتورة إلكترونية، كل يوم أثبت قبضت كام وصرفت كام بطريقة معقدة، ده غير القيمة المضافة اللي في القانون هي على المنتج لكن أنا اللي أسددها وأتعاقب على التأخير طيب ما المنتج يسدد، خصوصاً إن عنده قسم حسابات لأنه شركة وأنا فرد".



واختتمت سلوى محمد علي: "المهم إنها إجراءات تنكيلية، خدوا الضرائب، خدوا الغرامات لكن سيبولي حياتي، مع الاعتذار لـ لطفي بوشناق".