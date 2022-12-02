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المرأة

فنانة تحتفل بطلاقها وتوثّق الأمر بقالب حلوى خاص (فيديو)

Lebanon 24
02-12-2022 | 08:00
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فاجأت الفنانة أبرار الكويتية جمهورها بطريقتها الغريبة في إعلان طلاقها بشكل رسمي من خلال مقطع فيديو بثته عبر حسابها في "سناب شات".
وأعلنت الفنانة الخليجية انفصالها للمرة الرابعة، وقالت إنها أخيراً حصلت على الطلاق بشكل رسمي، بعد صبر طويل.
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وقالت: "هذه التجربة قد تكون الأخيرة لي وأرغب في الوقت الحالي الاهتمام بحياتي الخاصة فقط".
 
 
وأضافت: "تاريخ اليوم سوف يوثق، وبعد صبر وتعب من هذه التجربة، إن شاء الله تكون الأخيرة وحالياً بشوف نفسي وحياتي خلاص".


ووثقت أبرار أيضاً احتفالها بمناسبة طلاقها بمقاطع فيديو ظهرت فيها وهي ترقص على وقع الأغاني، وجهزت قالب حلوى مكتوب عليه: "مبروك الحصول على الحرية" ومرفق بصورة تُظهر "امرأة وهي تركل رجلاً"، في تعبير عن فرحها بانفصالها.
 
 


ورغم أن الفنانة الكويتية لم تكشف عن سبب طلاقها، لكنها ألمحت إلى ذلك عبر خاصية الستوريز الملحقة بحسابها في "إنستغرام"، حيث نشرت أكثر من عبارة ومقطع فيديو عن الخيانة، معتبرة أن الخيانة "أسوأ ما يحدث في الزواج".
المصدر: لها
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