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المرأة

الأوردة العنكبوتية تفسد جمال سيقانك؟ إليك أفضل الطرق للتخلص منها

Lebanon 24
02-12-2022 | 16:00
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أوردت مجلة "Jolie" أن الأوردة العنكبوتية عبارة عن أوردة صغيرة متسعة تظهر تحت الجلد باللون الأزرق أو البنفسجي، مما يُفسد المظهر الجمالي للسيقان.
وأوضحت المجلة المعنية بالجمال والموضة أن ظهور الأوردة العنكبوتية له أسباب عدة تتمثل في العامل الوراثي والبدانة والحمل وتناول حبوب منع الحمل والجلوس كثيراً في العمل، بالإضافة إلى التدخين وشرب الخمر وقلة الحركة والتغذية غير الصحية.
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وأضافت "Jolie" أنه يمكن التخلص من خلال ما يعرف "بالعلاج بالتصليب"؛ حيث يتم تدمير الأوردة من خلال وضع مادة فيها مثل مادة "بوليدوكانول".
كذلك، يُمكن القضاء على الأوردة العنكبوتية من خلال الليزر، والذي يعد مناسباً للأوردة الدقيقة بصفة خاصة.
وللحد من خطر نشوء الأوردة العنكبوتية من الأساس، ينبغي اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، مع الإقلاع عن التدخين والخمر.
مع هذا، تساعد الجوارب الضاغطة الطبية على تنشيط سريان الدم في السيقان، مما يحد من فرص ظهور الأوردة العنكبوتية، لاسيما لدى موظفي المكاتب.
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