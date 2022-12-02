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المرأة

لكل سيدة.. إليك الطريقة الصحيحة لتنظيف البشرة الجافة

Lebanon 24
02-12-2022 | 23:00
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أوردت مجلة "Elle" أن البشرة الجافة تحتاج إلى طريقة تنظيف خاصة، وذلك للحيلولة دون تعرضها للتهيج والالتهاب.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن أولى خطوات التنظيف هي إزالة الماكياج جيداً ليلاً.
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وفي الخطوة الثانية يتم استعمال مستحضر تنظيف مخصص للبشرة الجافة، ويفضل أن يكون في صورة حليب أو زيت أو جل، على أن يحتوي مستحضر التنظيف على مواد ترطيب مثل حمض الهيالورونيك وآلانتوين ومواد تعمل على تقوية حاجز الحماية الطبيعي للبشرة مثل السيراميد والجليسرين والبانثينول والنياسيناميد، مع مراعاة أن يخلو المستحضر من المواد الحافظة.
وفي الخطوة التالية يتم تدليك البشرة بمستحضر التنظيف برفق، ثم شطف البشرة بماء فاتر وليس ماء ساخن، نظراً لأن الماء الساخن يتسبب في جفاف البشرة بشكل إضافي، ثم تجفيف البشرة برفق وليس بعنف.
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