هذه العلامات تدلّك إلى أن الوقت حان لغسل شعرك اليوم!

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يمكن أن يؤدي الغسل المتكرر للشعر إلى تعريضه لمشاكل عدّة مثل القشرة وجفاف فروة الرأس والتهابها، إلا أن فروة رأسكِ وخصلات شعركِ يمكن أن تخبرك بما تحتاجه كل يوم.فإذا عانيت حكة أو ظهور قشرة أو روائح كريهة، فعليكِ غسل شعركِ، أما دون ذلك فلا حاجة إلى تعريض شعركِ للخطر.إليكِ العلامات التي تحتاجين للتعرف إليها قبل غسل شعركِ:- تراكم المنتجات: تراكم المنتجات على الشعر، من العلامات التي تخبركِ بأن هناك حاجة ضرورية لغسل شعركِ الآن. تراكم المنتجات مثل الجيل والسبراي تثبيت الشعر يزيد ثقل الشعر، مما يتسبب في بهتانه وحتى تكتله وتساقطه.- شعر دهني: عندما يصبح شعركِ دهنياً جداً، فقد حان الوقت لغسل شعركِ، كلما انتظرت وقتاً أطول لغسل شعركِ، فتحصلين على المزيد من الزيت كما أنك ستلاحظين تساقطاً متزايداً لشعرك.- عقد وتكتلات في الشعر: نظراً لتراكم المنتجات والزيت والتعرق على شعركِ، يصبح متشابكاً ومعقداً، وإذا فكرتي في تمشيطه؛ ستواجهين صعوبة بالغة، وهذه علامة قوية على أنه قد حان الوقت لغسل شعركِ.- الرائحة: إذا لم تكن رائحة شعركِ عطرة أو بها آثار الشامبو أو البلسم، فقد يعني أنه حان الوقت لغسل شعركِ.