18
o
بيروت
15
o
طرابلس
-1
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
-1
o
بشري
18
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
هذه العلامات تدلّك إلى أن الوقت حان لغسل شعرك اليوم!
Lebanon 24
03-12-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يمكن أن يؤدي الغسل المتكرر للشعر إلى تعريضه لمشاكل عدّة مثل القشرة وجفاف فروة الرأس والتهابها، إلا أن فروة رأسكِ وخصلات شعركِ يمكن أن تخبرك بما تحتاجه كل يوم.
فإذا عانيت حكة أو ظهور قشرة أو روائح كريهة، فعليكِ غسل شعركِ، أما دون ذلك فلا حاجة إلى تعريض شعركِ للخطر.
Advertisement
إليكِ العلامات التي تحتاجين للتعرف إليها قبل غسل شعركِ:
- تراكم المنتجات: تراكم المنتجات على الشعر، من العلامات التي تخبركِ بأن هناك حاجة ضرورية لغسل شعركِ الآن. تراكم المنتجات مثل الجيل والسبراي تثبيت الشعر يزيد ثقل الشعر، مما يتسبب في بهتانه وحتى تكتله وتساقطه.
- شعر دهني: عندما يصبح شعركِ دهنياً جداً، فقد حان الوقت لغسل شعركِ، كلما انتظرت وقتاً أطول لغسل شعركِ، فتحصلين على المزيد من الزيت كما أنك ستلاحظين تساقطاً متزايداً لشعرك.
- عقد وتكتلات في الشعر: نظراً لتراكم المنتجات والزيت والتعرق على شعركِ، يصبح متشابكاً ومعقداً، وإذا فكرتي في تمشيطه؛ ستواجهين صعوبة بالغة، وهذه علامة قوية على أنه قد حان الوقت لغسل شعركِ.
- الرائحة: إذا لم تكن رائحة شعركِ عطرة أو بها آثار الشامبو أو البلسم، فقد يعني أنه حان الوقت لغسل شعركِ.
- تجعيدات شعركِ تبدو مستقيمة: إذا كان ملمس الشعر المموج أو المجعد المألوف لديكِ يبدأ في الاستقامة، فهذا بسبب إفراز الزيت، وبالتالي تحتاجين إلى غسله فوراً.
المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن لديه حسابٌ مصرفيّ بالليرة والدولار.. هذا الخبر مُهم
Lebanon 24
لمن لديه حسابٌ مصرفيّ بالليرة والدولار.. هذا الخبر مُهم
14:00 | 2022-12-02
02/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد علاقتها بعادل كرم رولا شامية تُفجر مفاجأة: جمعتني علاقة عاطفية بجورج الراسي (فيديو)
Lebanon 24
بعد علاقتها بعادل كرم رولا شامية تُفجر مفاجأة: جمعتني علاقة عاطفية بجورج الراسي (فيديو)
03:20 | 2022-12-03
03/12/2022 03:20:36
Lebanon 24
Lebanon 24
محلات أقفلت وخوف وهلع بين المواطنين... ماذا يحصل في طرابلس؟ (صور)
Lebanon 24
محلات أقفلت وخوف وهلع بين المواطنين... ماذا يحصل في طرابلس؟ (صور)
05:29 | 2022-12-03
03/12/2022 05:29:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عن جعجع وباسيل وفرنجيّة... ماذا قال وئام وهاب؟
Lebanon 24
عن جعجع وباسيل وفرنجيّة... ماذا قال وئام وهاب؟
08:26 | 2022-12-03
03/12/2022 08:26:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانية تفوزُ بمركز رفيع المستوى عالمياً.. من هي؟
Lebanon 24
لبنانية تفوزُ بمركز رفيع المستوى عالمياً.. من هي؟
16:26 | 2022-12-02
02/12/2022 04:26:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
11:00 | 2022-12-03
بعد تصريحها الذي أثار جدلاً... كيف دافعت أصالة عن نفسها؟
05:00 | 2022-12-03
هل تعيش دينا الشربيني قصة حب جديدة؟ (فيديو)
03:20 | 2022-12-03
بعد علاقتها بعادل كرم رولا شامية تُفجر مفاجأة: جمعتني علاقة عاطفية بجورج الراسي (فيديو)
02:00 | 2022-12-03
بـ"توب" شفّافة... ميريام فارس تذهل الحضور باستعراضها في "ميدل بيست" (فيديو)
23:00 | 2022-12-02
لكل سيدة.. إليك الطريقة الصحيحة لتنظيف البشرة الجافة
16:00 | 2022-12-02
الأوردة العنكبوتية تفسد جمال سيقانك؟ إليك أفضل الطرق للتخلص منها
فيديو
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
05:13 | 2022-12-03
03/12/2022 20:55:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد علاقتها بعادل كرم رولا شامية تُفجر مفاجأة: جمعتني علاقة عاطفية بجورج الراسي (فيديو)
Lebanon 24
بعد علاقتها بعادل كرم رولا شامية تُفجر مفاجأة: جمعتني علاقة عاطفية بجورج الراسي (فيديو)
03:20 | 2022-12-03
03/12/2022 20:55:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاركة بمسابقة جمالية تتعرّض لصعقة كهربائية على المسرح.. شاهدوا ماذا حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشاركة بمسابقة جمالية تتعرّض لصعقة كهربائية على المسرح.. شاهدوا ماذا حلّ بها (فيديو)
01:00 | 2022-12-03
03/12/2022 20:55:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact