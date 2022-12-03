بعد علاقتها بعادل كرم رولا شامية تُفجر مفاجأة: جمعتني علاقة عاطفية بجورج الراسي (فيديو)

وصفت الممثلة رولا شامية نفسها بالمرأة القوية، في الوقت الذي تحدّثت فيه عن الزواج والأمومة بالإضافة إلى قصة الحب التي جمعتها بالمطرب الراحل جورج الراسي، وزميلها الممثل عادل كرم.

وفاة والديها

واعتبرت رولا في حديث مع الإعلامية رابعة الزيات على شاشة "لنا تي في" رحيل والديها في فترات زمنية متقاربة، بمثابة الضربة القوية والموجعة لها، نظراً لعدم القدرة على تحمل ألم الفراق وصعوبة وصف شعور فقدان الأهل، رغم وجود الأخوة والأخوات.

واعتبرت هذه المحنة العصيبة العامل الرئيسي، لجعلها امرأة أكثر صلابة وقوة وقدرة على مواجهة الحياة، برغم المعاناة والألم، مع زيادة شعور اللامبالاة تجاه الأشياء في نفسها.

علاقاتها العاطفية

وكشفت رولا عن خوضها الكثير من التجارب والعلاقات العاطفية، مع بعض الفنانين، إلا أن جميع هذه العلاقات باءت بالفشل حسب تعبيرها.

ومن هؤلاء النجوم، الفنان الراحل جورج راسي، حيث استمرت علاقة الثنائي حوالي 9 أعوام ليتم الانفصال بسبب تتالي المشاكل بينهما وعدم التمكن من حلها، معربة عن حزنها الشديد بعد وفاته لدرجة تعرضها لبعض الوخز في القلب.

كذلك دخلت شامية حسب تصريحها في علاقة عاطفية مع الممثل ومقدم البرامج اللبناني عادل كرم منذ 10 أعوام، مع فشل هذه العلاقة والانفصال ثم الصداقة بين الطرفين.

وصرحت أيضاً عن ارتباطها بوديع وسوف، الابن الأكبر للفنان السوري جورج وسوف، لكنهما لم يصلا إلى الارتباط الرسمي.

(فوشيا)