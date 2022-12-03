Advertisement

المرأة

بعد تصريحها الذي أثار جدلاً... كيف دافعت أصالة عن نفسها؟

Lebanon 24
03-12-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1016602-638056662008234361.jpg
Doc-P-1016602-638056662008234361.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد الهجوم عليها بسبب تصريحاتها في آخر حفلة لها، والتي أقيمت في السعودية بموسم الرياض، دافعت الفنانة أصالة عن نفسها خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه على قناة mbc مصر.
Advertisement

وقالت أصالة في مداخلتها: "مكانة مصر في قلبي مش محل نقاش مفيش شك في محبتي لمصر.. في الحفلة كنت حاسة بروحي بشكل كبير وكانت من أجمل الحفلات على المستوى الفني.. أنا عاطفية وأحب التعبير بالكلام والفعل".

وأضافت: "أنا بلدي مصر وولادي مصريين وعلاقتي بمصر ليست محل نقاش وكل أصحابي مصريين وبحبهم، لكن المصريين فهموني غلط".

وكانت أصالة قد أثارت حالة من الغضب والاستياء لدى الجماهير المصرية، بعد التصريحات الأخيرة التي أدلت بها خلال حفلها بالسعودية.

وقالت أصالة في الحفل: "تاريخي كله الفضل فيه للمملكة العربية السعودية والتي سأظل مدينة لها العمر كله".

وتسببت تلك التصريحات في توجيه الملحن حلمي بكر اللوم لأصالة معبراً عن استيائه، مؤكدًا أن مصر كانت ومازالت صاحبة الفضل على أصالة.
 
 
(لها)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2022-12-03
05:00 | 2022-12-03
03:20 | 2022-12-03
02:00 | 2022-12-03
23:00 | 2022-12-02
16:00 | 2022-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website