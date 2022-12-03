هل شاكيرا على علاقة حبّ مع مدربها الذي يصغرها بـ21 عاماً؟

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حصدت صور حديثة للنجمة الكولومبية شاكيرا اهتماما كبيرا بين جمهورها، إذ ظهرت وهي تستمع بوقتها في البحر، أثناء انشغالها بدروس ركوب الأمواج مع مدربها.وكشفت وسائل إعلام عالمية أن شاكيرا تعيش قصة حب جديدة، بعد انفصالها عن لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه.وبيّنت أن شاكيرا البالغة من العمر 45 عاما "وجدت الحب من جديد، وهذه المرة مع مدربها في رياضة ركوب الأمواج" الذي يصغرها بـ 21 عاما.وذكرت صحيفة "نيسترو دياريو" أن حياة شاكيرا باتت "أكثر هدوءا" بعد التوترات التي عاشتها، خلال الأشهر الماضية، جراء انفصالها عن بيكيه.وأضافت: "يتعلق الأمر بالشاب جوركا إزكورديا، الذي لا يتجاوز عمره 24 عاما.. ظهرا معا في صور عديدة.. كانا قريبين جدا من بعضهما".وقالت إنه من غير المستبعد أن يكون الأمر مجرد "علاقة صداقة قوية" تجمعهما.