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المرأة

هيفاء وهبي تعتذر عن حضور حدث جمالي ضخم.. والسبب؟

Lebanon 24
04-12-2022 | 02:00
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اعتذرت الفنانة اللبنانية، هيفا وهبي، عن حضور عرض الأزياء الذي تقيمه دار "ديور" في اهرامات الجيزة.

وتقدّم ديور مجموعتها لخريف وشتاء 2023 لأول مرة في مصر وتحديدًا في اهرامات الجيزة، حيث سيحضر هذا الحدث الجمالي عددًا كبيرًا من الوجوه المعروفة والمشاهير، إلا ان هيفا اعتذرت عن الحضور بسبب اعراض الرشح بحسب ما كشفت بالستوري على حسابها في انستغرام.
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وعلى صعيد آخر، صوّرت هيفا مشاهدها الأخيرة في فيلمها الجديد "رمسيس باريس" مع المخرج أحمد خالد موسى.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفا وهبي، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، محمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، من إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، توزيع سينرجي فيلم.

المصدر: بصراحة
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