بفستان أخضر طويل.. درة تتألق في مهرجان البحر الأحمر السينمائي (صور)

شاركت الفنانة درة جمهورها ومتابعيها صوراً جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها على هامش مشاركتها بفعاليات الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي تتواصل فعالياته حتى العاشر من الشهر الجاري.

وظهرت الفنانة درة مرتدية فستاناً أخضر لفتت به الأنظار إليها كعادتها وحرصها على الظهور بشكل أنيق وجذاب.

وكرم مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية الفنانة درة فى دورته الثانية والذى أقيم على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.كما عُرض لدرة مؤخرًا فيلم "جدران" عبر إحدى المنصات الرقمية، تدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة والتشويق، قصة ياسر صلاح، وسيناريو وحوار أحمد وهيثم الدهان، إخراج محمد بركة، بطولة درة، نيقولا معوض، أحمد بدير، حنان سليمان، هند عبدالحليم، فراس سعيد.