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المرأة

هجوم على فنانة عربية بعد ظهورها بإطلالة جريئة (صورة)

Lebanon 24
04-12-2022 | 08:00
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نشرت الفنانة منة فضالي على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة جديدة لها ما تسببت في توجيه حملة هجوم وانتقادات لها بعدما ظهرت فيها بإطلالة جريئة.
وعلقت منة على الصورة برسالة غامضة أثارت الجدل أيضاً حيث كتبت قائلة: "أنا بخير لأني لا أقارن حياتي بحياة أحد ولا سعادتي بسعادة أحد".
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وفوجئت منة بسيل من الهجوم والتعليقات من جمهورها بسبب ظهورها في الصورة بشكل جريء جداً، حيث قارن الجمهور بين صورتها التي نشرتها وصورتها التي نشرتها قبل فترة من مسلسل "سر السلطان" وظهرت فيها بإطلالة محتشمة.
وكانت الفنانة منة فضالى قد أثارت الجدل منذ أيام بعدما نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من كواليس تصوير مسلسل "سر السلطان" المقرر عرضه في رمضان 2023، وظهرت في الصورة بصورة محتشمة وعلقت على الصورة قائلة: "فاطمة، مسلسل سر السلطان رمضان ٢٠٢٣ إن شاء الله، إنتاج شركه سينرجي، عن قصة سره الباتع لـ يوسف ادريس، معالجه درامية خالد يوسف اخراج خالد يوسف".
مسلسل "سر السلطان" يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم: أحمد فهمي، أحمد السعدني، حسين فهمي، أحمد عبد العزيز، هالة صدقي، حنان مطاوع، بيومي فؤاد، خالد أنور، إسلام حافظ، وعدد كبير من الفنانين جار الإعلان عن أسمائهم، ويسجل العمل أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التليفزيونية.
المصدر: لها
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