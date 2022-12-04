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المرأة

بالرغم من فوائده.. هذا ما يتسبب به زيت الكانولا لبشرتك!

Lebanon 24
04-12-2022 | 11:00
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يعد زيت الكانولا المصنوع من بذور الكانولا، واحد من الزيوت التي تقدم العديد من الفوائد لصحة الجلد، حيث لا يحتوي على أي دهون متحولة ولديه أقل كمية من الدهون المشبعة، لكن السؤال الذي يطرح هنا: هل يمكن تطبيقه على البشرة بأمان؟
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زيت الكانولا يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأساسية المعروفة بتعزيز قوة الجلد، فيمكن استخدامه كملين لترطيب البشرة، وبما أنه غني  بفيتامينات E و K، فيمكن أيضاً أن يساعد على الحفاظ على إنتاج الكولاجين في الجلد، وتعزيز التئام الجروح، والحفاظ على نضارة الجلد، وإبطاء تشكيل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.من المعروف أن مضادات الأكسدة الموجودة في فيتامين E و K  تساعد أيضاً  على التخفيف من التصبغ وحماية البشرة من العوامل البيئية الضارة مثل التلوث والأشعة فوق البنفسجية والجذور الحرة. 


وإذا كانت بشرتكِ جافة وخشنة، يمكنك استخدام زيت الكانولا لتنعيم بشرتكِ والحفاظ عليها رطبة طوال الليل.


يمكنك أيضاً تدليك فروة رأسكِ الجافة بكمية قليلة من زيت الكانولا لترطيبها، فهذا يمنعها من أن تصبح جافة ومتهيجة، ويقلل من قشرة الرأس وتكسر الشعر.


وبالرغم من أن زيت الكانولا له فوائد كثيرة للبشرة، إلا أنه ليس مخصصاً للجميع، فزيت الكانولا له تصنيف كوميدوغينيك من أربعة، مما يعني أنه يسد المسام، لذا التطبيق المباشر لزيت الكانولا على الجلد قد يؤدي إلى تفاقم حالات حب الشباب.
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