أول اختبار حمل عبر اللعاب بدقة 95%.. اليك التفاصيل



يعمل الاختبار بشكل بسيط حيث يمكن للمرأة أن تضع الأداة ذات الرؤوس الرغوية في فمها لبضع لحظات، تماماً كما يفعل المرء مع مقياس الحرارة. ثم تنقله إلى أنبوب بلاستيكي، حيث يحدث تفاعل كيميائي حيوي، مع إعطاء النتيجة في أقل من عشر دقائق.

Advertisement وبحسب دراسات استقصائية أجراها العلماء على الاختبار، تشير النتائج إلى أن هذه الطريقة ستكون شائعة جداً، حيث أعربت 70% من النساء عن رغبتهن في استخدام هذه الطريقة، مقارنة بـ16% فقط ممن يفضلن الالتزام بالطريقة التقليدية.

وقالت امرأة استخدمت جهاز ساليستيك في التجارب، إنها كانت سعيدة بإجراء الاختبار بحضور شريكها، ولم تضطر إلى الذهاب إلى المرحاض أو الحمام. كانت طريقة اختبار الحمل قائمة على تحليل بول المرأة لوقت طويل، لكن هذه الطريقة من الممكن أن تصبح قديمة، بفضل العلماء الذين تمكنوا أخيراً من ابتكار اختبار حمل باستخدام اللعاب وحده.يعمل الاختبار بشكل بسيط حيث يمكن للمرأة أن تضع الأداة ذات الرؤوس الرغوية في فمها لبضع لحظات، تماماً كما يفعل المرء مع مقياس الحرارة. ثم تنقله إلى أنبوب بلاستيكي، حيث يحدث تفاعل كيميائي حيوي، مع إعطاء النتيجة في أقل من عشر دقائق.وبحسب دراسات استقصائية أجراها العلماء على الاختبار، تشير النتائج إلى أن هذه الطريقة ستكون شائعة جداً، حيث أعربت 70% من النساء عن رغبتهن في استخدام هذه الطريقة، مقارنة بـ16% فقط ممن يفضلن الالتزام بالطريقة التقليدية.وقالت امرأة استخدمت جهاز ساليستيك في التجارب، إنها كانت سعيدة بإجراء الاختبار بحضور شريكها، ولم تضطر إلى الذهاب إلى المرحاض أو الحمام.

وأظهرت التجارب أن هذا الاختبار حدد حالات الحمل بنسبة 95%، وهذا يجعله أقل دقة قليلاً من الاختبارات القائمة على البول، حيث تدعي العلامة التجارية الشهيرة كلير بلو لاختبارات الحمل عبر البول أنها أكثر دقة بنسبة تزيد عن 99%.

وفي التفسير العلمي لعمل الاختبارات فإن كلاً من اختبارات البول واللعاب تكون عن طريق تحديد وجود موجّهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية، أو هرمون الحمل "hCG" وهو هرمون خاص بالحمل يساعد في إعداد الرحم للجنين النامي.

ومن المقرر أن يتم طرح "ساليستيك"، وهو أول اختبار حمل قائم على اللعاب في العالم، للبيع في متاجر هاي ستريت العام المقبل، بتكلفة 10 دولارات أمريكية، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.