خطوات لحماية الشعر من رطوبة الجو والتغلب على تجعده

يتأثّر الشعر بعوامل عدة، تسلبه صحته ولمعانه، مهما كانت خصلاته ناعمة. لعلّ أكثرها شيوعاً هي عامل الرطوبة.

ويتكوّن الجزء الأكبر من الشعر من حزم من بروتينات الكيراتين الطويلة، والتي تمثل الطبقة الوسطى من الشعرة. وعندما تتشكل روابط الهيدروجين بين البروتينات وجزيئات الماء في شعرك، سيصبح مجعداً وقد ينفش أحياناً في حال تعرّضه للرطوبة، حيث تعمل الأخيرة على تكسير الروابط الهيدروجينية للشعر، ما يتسبب في تضخم خيوطه، فيصبح مموجاً أو مجعداً عندما يجف، حيث أن الرطوبة العالية تسبّب في كسر بعض الروابط الكيميائية في تكوين الشعر، وبالتالي يصبح الشعر مجعداً وغير مستقيماً.

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في حين أن كل نوع من أنواع الشعر يتأثر بشكل مختلف لعامل الرطوبة، حيث البروتينات المتوفرة في خيوط الشعر ليست موحدة، كما أنها تتفاعل بشكل مختلف مع الجزئيات.

حماية الشعر من الرطوبة

يفيد تطبيق الاقنعة والزيوت الطبيعية في حماية الشعر من أضرار الرطوبة



غالباً، ما يعاني الشعر المجعد من الإفراط في التجعد والتشابك جراء الرطوبة. لذا، يجب تجنب تمشيط الشعر وهو مبلل، وذلك تفادياً لعدم زيادة تجعده. يفيد تطبيق الاقنعة والزيوت الطبيعية في حماية الشعر من أضرار الرطوبةغالباً، ما يعاني الشعر المجعد من الإفراط في التجعد والتشابك جراء الرطوبة. لذا، يجب تجنب تمشيط الشعر وهو مبلل، وذلك تفادياً لعدم زيادة تجعده.



اختيار مستحضرات العناية بالشعر بدقة

تلعب منتجات العناية بالشعر دوراً هاماً في حماية الشعر من العوامل الخارجية، كالرطوبة والشمس وغيرها. لذلك، من الهام اختيار الشامبو والبلسم المناسبين لنوع واحتياجات شعرك، على أن تكون محتويات تلك المنتجات خالية من الكبريت، سواء كان شعرك مالساً أو مجعداً.



لا تهملي أقنعة الشعر



يفيد تطبيق الاقنعة والزيوت الطبيعية في حماية الشعر من أضرار الرطوبة. وتساعد أقنعة الشعر على تغذية بصيلاته والحد من تجعد خصلاته. يُمكنك الاستعاضة عن أقنعة الشعر الجاهزة بأقنعة من مكونات طبيعية، أو الزيوت الطبيعية ذات خصائص مفيدة تحمي الشعر وبصيلاته من الأضرار الناجمة عن الرطوبة.



لا تستنغني عن السيروم

يعتبر السيروم أحد أهم منتجات العناية بالشعر، التي تؤمن له حماية قوية ضد العوامل التي تؤثر سلباً على صحته، حيث يعمل على خلق حاجز واقي للشعر من الرطوبة، والاستشوار. تلعب منتجات العناية بالشعر دوراً هاماً في حماية الشعر من العوامل الخارجية، كالرطوبة والشمس وغيرها. لذلك، من الهام اختيار الشامبو والبلسم المناسبين لنوع واحتياجات شعرك، على أن تكون محتويات تلك المنتجات خالية من الكبريت، سواء كان شعرك مالساً أو مجعداً.يفيد تطبيق الاقنعة والزيوت الطبيعية في حماية الشعر من أضرار الرطوبة. وتساعد أقنعة الشعر على تغذية بصيلاته والحد من تجعد خصلاته. يُمكنك الاستعاضة عن أقنعة الشعر الجاهزة بأقنعة من مكونات طبيعية، أو الزيوت الطبيعية ذات خصائص مفيدة تحمي الشعر وبصيلاته من الأضرار الناجمة عن الرطوبة.يعتبر السيروم أحد أهم منتجات العناية بالشعر، التي تؤمن له حماية قوية ضد العوامل التي تؤثر سلباً على صحته، حيث يعمل على خلق حاجز واقي للشعر من الرطوبة، والاستشوار.

اشطفي شعرك بالماء البارد

اغسلي شعرك بالماء البارد عوضاً عن الساخن، حيث تساعد الحرارة الباردة على حبس الرطوبة داخل الشعر، ما يجعل الأخير ناعماً بعد أن يجف. اختاري وسادتك بعناية.



ولحماية شعرك من التجعد والتشابك جراء الرطوبة، احرصي على اختيار وسادة النوم المصنوعة من الحرير، إذ من شأنها منع تكسر الشعر وأيضاً التقليل من الشحنات التي تسبب التجعد.



التخفيف من الاستشوار

معلومٌ، أن الإفراط في تجفيف الشعر باستخدام المجفف الكهربائي، أو تصفيفه بأدوات تصفيف الشعر الساخنة كالمكواة، قد يلحق الضرر بالشعر وتجريده من الرطوبة اللازمة، ما يؤدي إلى تجعد خصلات الشعر وتقصفها مع مرور الوقت.