هيفاء وهبي في رحلة بحرية خاصة!

تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لمفاجأة جمهورها خلال العام الجديد.

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فقد علمت "نواعم" أن هناك مفاوضات بين إدارة برنامج stars on board وبين الديفا هيفاء وهبي، لتكون ضمن نجوم الموسم الجديد من البرنامجخلال عام ٢٠٢٣، لتكون هيفاء اولى نجوم الموسم الجديد من البرنامج وسيكون حفلها من أضخم حفلات الموسم على أن يكون في نهاية شهر آب 2023.وعلى صعيد آخر، تحدد موعد ٢٥ كانون اول ليكون موعد عرض فيلمها السينمائي "أشباح أوروبا" عبر شاشة منصة شاهد الإلكتروني بعد تحقيقه ما يقرب من عشرة ملايين ايرادات بدور العرض السينمائي خلال موسم صيف ٢٠٢٢.