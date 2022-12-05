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المرأة

هيفاء وهبي في رحلة بحرية خاصة!

Lebanon 24
05-12-2022 | 11:00
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تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لمفاجأة جمهورها خلال العام الجديد.
 
 
فقد علمت "نواعم" أن هناك مفاوضات بين إدارة برنامج stars on board وبين الديفا هيفاء وهبي، لتكون ضمن نجوم الموسم الجديد من البرنامج 
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خلال عام  ٢٠٢٣، لتكون هيفاء اولى نجوم الموسم الجديد من البرنامج وسيكون حفلها من أضخم حفلات الموسم على أن يكون في نهاية شهر آب 2023.

وعلى صعيد آخر، تحدد موعد ٢٥ كانون اول ليكون موعد عرض فيلمها السينمائي "أشباح أوروبا" عبر شاشة منصة شاهد الإلكتروني بعد تحقيقه ما يقرب من عشرة ملايين ايرادات بدور العرض السينمائي خلال موسم صيف ٢٠٢٢.
 
وتنتظر الديفا هيفاء وهبي  تحديد موعد طرح أحدث أعمالها السينمائية "رمسيس باريس " الذي إنتهت من تصوير مشاهده  خلال الأيام الماضية.
 
والفيلم ينتمي لأعمال الكوميديا حيث تدور أحداثه حول عصابة تحاول سرقة لوحة اللوفر في باريس
المصدر: نواعم
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