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المرأة

للعروس.. إليكِ 6 نصائح لحفل زفاف خالٍ من المعارك

Lebanon 24
05-12-2022 | 14:00
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لانه يوم العمر، وحتى لا تتوتري، يمكنكِ حماية حفل زفافك من المعارك المتوقعة بين الضيوف، عبر اتباع النصائح التالية.
1- تحدثي مع شريكك بصراحة
قبل أي شيء يجب أن يدور بينك وبين شريكك حديث صريح حول المدعوين، ومن منهم يمكن أن يثير المشاكل، ثم ضعي خطة بالاتفاق مع شريكك، لتنفيذها في حال حدوث أي مشكلة حتى تتمكنا من احتواء الموقف.
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الحديث إلى شريكك بصراحة يساعدكِ في حماية حفل زفافك من المشاكل، وفي نفس الوقت يجعل علاقتكما بعيدة عن أي مشكلة واردة.
2- تحدثي مع مثيري المشاكل
إذا كان بين المدعوين شخص يثير المشاكل، ولا يمكنكِ تخطي دعوته، فتحدثي إليه هاتفياً، واطلبي منه بلطف أن يساعدك في مرور اليوم بسلام دون مشاكل.
3- ضعي خطة لأماكن جلوس المدعوين
بعد حديثك مع شريكك، أنتِ الآن على علم بالاشخاص الوارد حدوث معارك بينهم، ودورك أصبح وضع خطة ذكية لأماكن جلوس المدعوين، بحيث تكون هناك مسافة بين الأشخاص أصحاب الخلافات السابقة أو مثيري المشاكل، وبهذا تمنعين الاحتكاك بينهم.
4- ابقي بعيدة عن المعارك
أنتِ عروس، لا تتدخلي في أي معركة تنشب بين المدعوين حتى لا تتوتري أو تعرضي نفسك لموقف غير لطيف يفسد فرحتك. اتركي التدخل في المشاكل لأفراد أسرتك وأصدقائك، واستمتعي مع شريكك باليوم الذي تحلمان به.
5- خصصي مكان بعيد عن الأعين
اطلبي من مخطط الزفاف تخصيص مكان يكون بعيد عن أعين المدعوين، بحيث تذهبين إليه أنتِ وشريكك في حال نشوب أي معركة، لتبتعدا عن أي طاقة سلبية، أو تتمكنا من الحديث بهدوء في أي وقت بعيداً عن الأطراف الخارجية.
6- احرصي على أن يكون الحفل مليئاً بالفقرات والأنشطة
المشاكل تحدث عندما يشعر الأشخاص بالملل والفراغ، لذا احرصي على أن يكون حفل زفافك مليئاً بالفقرات والأنشطة، بحيث يبقى المدعوون مشغولون بالرقص والأنشطة الممتعة، فلا يكون هناك مجال لنشوب معارك بينهم.
المصدر: نواعم
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