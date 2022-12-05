فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بتغيّر شكلها.. التجميل لم يناسبها (صور)

فاجأت النجمة العالمية سيلينا غوميز الجميع بتغيّر كبير في شكلها خلال مشاركتها في حفلة "Variety’s Hitmakers"، حيث بدّل الفيلر ملامح وجهها الطفولية الهادئة، وبدت النتيجة غير مناسبة وصادمة.



وأثارت إطلالة النجمة الأميركية ضجة كبيرة في الصحافة العالمية بعدما خسرت الكثير من الوزن في الفترة الماضية، إضافة إلى خضوعها للفيلر الذي بدّل ملامحها.

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وحضرت سيلينا بفستان أسود أنيق بتصميم بسيط، وبدت في غاية النحافة وتركت شعرها الأسود القصير منسدلاً على كتفيها، وطبّقت مكياجاً ناعماً وكانت إطلالتها جميلة ولكن الفيلر أثر سلباً في شكلها.



وحضرت سيلينا بفستان أسود أنيق بتصميم بسيط، وبدت في غاية النحافة وتركت شعرها الأسود القصير منسدلاً على كتفيها، وطبّقت مكياجاً ناعماً وكانت إطلالتها جميلة ولكن الفيلر أثر سلباً في شكلها.

وبدت ملامح غوميز غريبة بعدما لجأت الى الفيلر، ورغم أنها لم تبالغ في ذلك، كانت النتيجة صادمة للجمهور الذي تعوّد على وجهها البريء والناعم.



وتفاعل الجمهور بقوة مع شكل النجمة الأميركية الجديد، ففيما رأى الكثير من الأشخاص أنها خسرت ما يميّز جمالها الطبيغي، أكد البعض الآخر أنها لم تخضع لأي فيلر أو تجميل، وإنما تغيّر شكلها ناتج من خسارتها للوزن، فلم يبدُ وجهها متناسباً مع جسمها النحيل.