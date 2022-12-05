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المرأة

لكل سيدة.. هذا دليلك لعناية مثالية ببشرتك في الشتاء

Lebanon 24
05-12-2022 | 16:00
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أشارت مجلة "فرويندين" الألمانية إلى أن البشرة تعاني في فصل الشتاء والأوقات الباردة من الجفاف، ومعه تظهر مشاكل مثل البثور والحبوب والمناطق الحمراء الملتهبة، ولذلك فإنه يتعين اتباع روتين صحي للعناية بالبشرة في فصل الشتاء.
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في البداية، أشار الخبراء الألمان إلى أن اتباع روتين العناية اليومية الصحيح يساعد على تجاوز فترة الشتاء بأمان، ومن ثم تعويد البشرة على منتجات معينة، ثم يتم الاستمرار في استخدامها، وتعتبر العناية المتألفة من عدة منتجات تتناسق مع بعضها وتتكامل بشكل طبيعي هي الشكل الأفضل، على سبيل المثال يتم استخدام ثلاثي منظف للوجه وكريم كاف لمنع البثور وظهور الشوائب.
ومن المهم أيضاً الاعتماد على جل غسيل مضاد للبثور لتنظيف البشرة وإزالة الاتساخات السطحية، كما أن منظف الوجه المضاد للبثور يعتبر من المستحضرات المهمة لإزالة البقايا من أعماق المسام وإزالة بقايا الدهون والراوسب العميقة.
وفي النهاية تحتاج البشرة، التي تم تنظيفها، إلى ترطيب فعال، وبعد ذلك يمكن استعمال قناع التنظيف مرة في الأسبوع.
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