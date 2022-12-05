حاربي أعراض الشيخوخة بهذه الأطعمة

على مر السنين، يتدهور الجسم ويفقد الإنسان حيويته، لكن هذا لا يعني أن علينا أن نستسلم للزمن، بل على العكس، يجب أن نسعى للبقاء نشطاء، من خلال العناية بأجسادنا كما ينبغي.
وهناك العديد من الحيل والطرق التي تساعدنا على ذلك، لكن الطريقة الأكثر طبيعية لمكافحة الشيخوخة، هي تناول الأطعمة الصحية التي تحافظ على صحة البشرة والجسد بشكل عام.
- البيض: يحتوي البيض على بروتينات تسهم في المحافظة على الشعر، من خلال السماح بكمية كافية من الأكسجين للوصول إلى بصيلات الشعر، وهي جزء من الجلد حيث ينمو الشعر. بالإضافة إلى ذلك، هذه البروتينات تبطئ الشيخوخة، بفضل غناها بفيتامين (E)، و(B). ويحتوي بياض البيض وحده على العديد من المعادن، بما في ذلك: السيلينيوم والبوتاسيوم والصوديوم، وكذلك الفيتامينات الأساسية لشعر صحي، بما في ذلك: الكولين وفيتامين (ب).
- الأفوكادو: فاكهة صحية جداً فهي غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة، التي تساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة. ويمكن أن تساعدنا هذه الدهون، أيضًا، في امتصاص بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تحتاجها بشرتنا. واستبدال المايونيز بالأفوكادو أكثر من خيار ناجح؛ فهو سيمنحك نكهة وملمسًا رائعين، ولن تحتاجي إلى الكثير منه لتشعري بالشبع.
- الثوم: يخفض الكوليسترول، ويخفض ضغط الدم ويمنع الالتهابات، ويحافظ على صحة الخلايا. بالإضافة إلى ذلك، يحسن أداء الجهاز المناعي، ويمنع الالتهابات، وله خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا. وكأن ذلك لم يكن كافيًا، فهو يقلل من نمو الخلايا السرطانية، خاصة في المعدة والأمعاء.
- الشوفان: يحتوي العديد من منتجات العناية بالبشرة على الشوفان. هذه الحبوب التي يتم تناولها على الإفطار أو كوجبة خفيفة مع اللبن أو الحليب، تساعد على إنقاص الوزن، وحرق الدهون، والقضاء على التوتر وتهدئة الأعصاب. وفيما يخص المظهر، يعتبر الشوفان حليفاً رائعاً للبشرة لأنه يمنحها الإشراق، بفضل هذه المادة الكيميائية النباتية الطبيعية، التي تساعد على منع تلف خلايا الجلد وتهدئة الالتهاب.
- الجزر: يحتوي الجزر على نسبة عالية من البيتا كاروتين، وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون جزرة متوسطة واحدة يوميًا، يمكن أن يقللوا بشكل كبير من علامات الشيخوخة، ويمنعوا ظهور الأمراض الأخرى.