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المرأة

نادين نسيب نجيم تضع حداً لهذه الأخبار الخاطئة... ماذا قالت؟

Lebanon 24
06-12-2022 | 05:00
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نشرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بياناً توضيحياً أكدت فيه أنها غير متعاقدة مع أي جهة، وأن شركتها الخاصة هي التي تدير أعمالها، وبالتالي فأي تصريح يصدر من جهة أخرى هي ليست مسؤولة عنه.

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وكتبت نجيم عبر خاصية "الستوريز" الملحقة بحسابها في تطبيق "إنستغرام": "بيان توضيحي، يهمّنا أن نوضح أن نادين لم تفوّض أي شخص طبيعي أو معنوي لتمثيلها تجاه الغير، كما أنها غير متعاقدة مع أي شركة إدارة أو وساطة أو وكالة لأعمالها الفنية، وأن ما يتم تداوله في هذا الإطار عار عن الصحة، فالممثلة اللبنانية لديها فريق عمل خاص بها يعمل تحت اسم شركتها الخاصة".



وفي وقت سابق، أوضحت نادين حقيقة اعتراضها على بعض مشاهدها مع النجم السوري قصي خولي في مسلسلهما الجديد الذي من المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني المقبل، وعلّقت على تغريدة منتشرة جاء فيها: "خبر غير مؤكد حتى الآن. قد يتم تأجيل مسلسل "وأخيراً" (إسم مبدئي)، ما يعني خروجه من السباق الرمضاني وذلك بعد أن طلبت نادين نجيم تعديلات على النص بخصوص شخصيتها في العمل بإعتبار مشاهد قصي خولي أكثر من مشاهدها"... علّقت بالقول: "بكل بساطة فيني أنا انسحب إذا النص مش على ذوقي. اتأكدوا قبل ما تحكوا ومش أول مرة منشتغل سوا، أنا وقصي شركاء وبتهمنا مصلحة بعض".

ويُعرض لنادين نسيب نجيم حالياً مسلسل "صالون زهرة" بجزئه الثاني، والذي يشاركها في بطولته عدد كبير من نجوم لبنان وسوريا، بينهم: معتصم النهار، سامية الجزائري، وفاء موصللي وهدى شعراوي، وهو من إخراج جو بو عيد وكتابة نادين جابر.
المصدر: لها
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