فاشينيستا عربية مهددة بالقتل: "والله لو يشوفونني يقتلونني" (فيديو)

بعد تكرار سؤالها عن سبب عدم عودتها الى المملكة العربية السعودية، ردّت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي هند القحطاني أخيراً على متابعيها، مؤكدةً أنها مهدّدة بالقتل من جانب أهلها في حال عوتها لأنها من عائلة متشدّدة ومن الممكن أن يصل الامر الى قتلها إذا عادت الى السعودية.

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وأكدت السيدة المثيرة للجدل في مقطع فيديو عبر "سناب شات" أن أسرتها تعارض ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه السبب في تهديدها بالقتل، حيث قالت: "أنا ليش ما أروح السعودية لأهلي لأن أهلي ودهم أني أموت صدقاً يتمنون موتي اليوم قبل بكرا، أنا من أسرة متشددة ويشوفون ظهوري على "سناب شات" فضيحة وعار عليهم".









وأضافت: "والله لو يشوفونني يقتلونني والله أنقتل، رغم أني ما سويت شيء، أنا فقط اخترت أني أعيش بحرية وسلام واخترت أني ما ألبس الحجاب ما أبغي ألبس الحجاب اخترت أني ما ألبس عباية وأغطي جسمي".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع اعترافات القحطاني، وانقسمت التعليقات بين من دعم موقفها وأيّد رغبتها في الانسحاب والعيش بحرية، ومن انتقدها ووجّه إليها الكثير من التعليقات القاسية، متهمين إياها بتفضيل الشهرة والاستعراض على مبادئ عائلتها.