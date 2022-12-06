بعد إثارتها الجدل بظهورها الأخير.. نادين الراسي تكشف سر تغير شكلها! (صور)

أثارت الممثلة نادين الراسي جدلا كبيرا بعد نشرها مؤخرا صورة لها عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بملامح وجه مختلفة، وقد شبهها البعض بزميلاتها نادين نسيب نجيم، دانييلا رحمة، ماغي بو غصن ومايا دياب.

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وقد نشرت نادين لاحقا صورة عبر خاصية "الستوري" على انستغرام ظهرت فيها وهي تقوم بحقن شفتيها عند الطبيب.

وبدا واضحا ان نادين عمدت مؤخرا إلى تكبير شفتيها وذلك بعد خسارتها للكثير من وزنها فظهر وجهها في غاية النحافة وذلك بعد الحادث المروع الذي تعرض له شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي منذ أشهر والذي أودى بحياته.