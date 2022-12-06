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المرأة

هذا هو حبيب شاكيرا الجديد؟ (صورة)

Lebanon 24
06-12-2022 | 08:00
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نفت النجمة الكولومبية شاكيرا، الأخبار المتداولة بوجود علاقة عاطفية تجمعها بجوركا إزكورديا، مدربها الخاص في رياضة ركوب الأمواج. وفي تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت شاكيرا: "احتراماً لأولادي والأوقات العصيبة التي يمرون بها، أطلب من وسائل الإعلام وقف التكهنات".
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وأضافت خلال تواجدها في المحكمة لحضور جلسة قضية حضانة أطفالها: "ليس لدي شريك عاطفي أو أي شيء سوى تكريس نفسي بالكامل لأطفالي ورفاهيتهم". يُذكر أن شاكيرا وقلب دفاع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه أعلنا في حزيران الماضي في بيان مشترك انتهاء علاقتهما التي استمرت 11 عاماً، وأثمرت طفلين هما: ميلان البالغ من العمر 9 سنوات، وساشا 7 سنوات.
 
 
المصدر: نواعم
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