أسباب تمنعكِ من استشارة صديقاتك في مشاكلك الزوجية





إذا كنتِ معتادة على الحديث عن مشاكلك الزوجية مع صديقاتك، واستشارتهن فيما يخص خلافاتك مع زوجك، فالأسباب التالية سوف تدفعكِ للتوقف فوراً.

Advertisement 1- لن تحصلي على آراء محايدة

عندما تعرف صديقاتك أنكِ لستِ بخير، سوف يشعرن بالحزن عليكِ، ولن يفكرن سوى في دعمك نفسياً، وتأييدك بشكل يفتقر للحياد والنزاهة. أنتِ بالأساس طلبتِ استشارتهن من أجل الحصول على رأي محايد، ونظرة موضوعية، وهو ما لن تحصلي عليه، فلا داعي لنشر تفاصيل خلافاتك الزوجية. في بعض الأحيان تشعر الزوجة أنها بحاجة إلى طرف خارجي يطرح رأياً محايداً في مشكلة بينها وبين زوجها، وغالباً ما تلجأ إلى صديقاتها، وهو خطأ شائع.إذا كنتِ معتادة على الحديث عن مشاكلك الزوجية مع صديقاتك، واستشارتهن فيما يخص خلافاتك مع زوجك، فالأسباب التالية سوف تدفعكِ للتوقف فوراً.1- لن تحصلي على آراء محايدةعندما تعرف صديقاتك أنكِ لستِ بخير، سوف يشعرن بالحزن عليكِ، ولن يفكرن سوى في دعمك نفسياً، وتأييدك بشكل يفتقر للحياد والنزاهة. أنتِ بالأساس طلبتِ استشارتهن من أجل الحصول على رأي محايد، ونظرة موضوعية، وهو ما لن تحصلي عليه، فلا داعي لنشر تفاصيل خلافاتك الزوجية.

2- انتشار الشائعات عن حياتك

غالباً ما تتناقل الصديقات الأسرار، وانتقال تفاصيل خلافاتك مع زوجك من شخص لآخر، يجعل أسرار حياتك عرضة للقيل والقال، وغالباً ما يضخم الآخرون الأمور، ويؤلفون المزيد من التفاصيل، وينشرون الشائعات.

3- تشويه صورة زوجك

قد تتحدثين بمبالغة عن صفات زوجك السيئة لأنكِ مستاءة من موقف بينكما، ولكن بعد مرور الوقت تتصالحين مع زوجك، وتنسين كل ما حدث، ولكن صديقاتك اللاتي استمعن إلى رؤيتك السلبية عن زوجك، لن يتصالحن معه مثلك، وسوف تترسخ داخل أذهانهن صورة بشعة لزوجك، هذه الصورة لا يمكن محوها أو تعديلها بسهولة.