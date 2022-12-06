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المرأة

فوائد غير منتظرة لعصير البصل... لا تفوّتيها

Lebanon 24
06-12-2022 | 23:00
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يستخدم البصل على نطاق واسع في معظم الأطباق، وهو يمتلك خصائص طبية ويحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات.


وثبتت فوائده لعلاج أمراض الجلد والشعر ومرض السكري وأمراض القلب والالتهابات. تمتد فوائد عصير البصل إلى ما هو أبعد من المذاق الغني الذي يضيفه إلى أطباقك، ومن أبرز فوائده للنساء ما يلي:
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- تعزيز صحة الشعر
- محاربة حب الشباب
- تعزيز الصحة الجلدية
- تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان
- المساهمة في محاربة الالتهابات
- تعزيز المناعة
- تقوية النظر
- علاج فطريات الأظافر
- علاج التهابات الأذن
- تحسين المزاج
- تعزيز صحة الأمعاء
- خفض نسبة الكوليسترول
- المساهمة في تأخير التجاعيد

ويفضل تناول عصير البصل في الصباح الباكر، حيث سيساعدك على تحقيق أقصى قدر من الفوائد.
المصدر: سيدتي
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