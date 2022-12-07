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المرأة

جراحة عاجلة لفنانة عربية شابة... وهذه حالتها الصحية (صورة)

Lebanon 24
07-12-2022 | 02:00
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تمرّ الفنانة ابتسام تسكت بأزمة صحية نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة الرباط، وأجرت على أثرها عملية جراحية مستعجلة.
ونشر رحال الوزاني، مدير أعمالها صورة للفنانة المغربية من داخل المستشفى وبدت متعبة وبوجه شاحب على سرير المرض.
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وحرصت تسكت على طمأنة محبيها من خلال الصورة ورفعت شارة النصر، تعبيراً عن أنها باتت بصحة أفضل.


وأكد الوزاني في تصريحات صحافية محلية أن الفنانة المغربية تخطت المرحلة الحرجة دون توضيح أسباب أزمتها الصحية، وأصبحت حالتها الصحية مستقرة، موضحاً أن ابتسام تحتاج وقتا لاستكمال علاجها والأطباء طمأنوه على حالتها الصحية.
ولفت إلى أن الفنانة قد تغادر المستشفى اليوم الاثنين، حيث ستقضي فترة نقاهة لمدة 15 يوماً على أن تعود لجمهورها في أقرب وقت.
المصدر: لها
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