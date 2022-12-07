فوائد الزعتر البري للتنحيف السريع.. اليك التفاصيل

الزعتر البري من الأعشاب التي تمتلك قدرات شفائية كبيرة، فضلاً على أهميتها في مجال خسارة الوزن، إذا ما تمت إضافتها إلى نظام غذائي صحي ومتوازن.



وللزعتر العديد من الفوائد في مجال الرشاقة والتنحيف، لعل أبرزها:

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- الزعتر البري يساهم في كبح الشهية وللزعتر العديد من الفوائد في مجال الرشاقة والتنحيف، لعل أبرزها:

يلعب الزعتر دوراً مهماً في تقليل الشهية، ويعود ذلك إلى احتوائه على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع لساعات طويلة؛ مما يؤدي إلى تقليل الاستهلاك اليومي من السعرات الحرارية.

- الزعتر البري يقي من السمنة

أظهرت دراسة أجريت على الحيوانات، أن مادة الثيمول المتوفرة في الزعتر تخفِّض من فرص الإصابة بالسمنة المفرطة، ونحن بصدد أبحاث علمية معمقة أكثر حول هذا الموضوع.



- تخفيض تراكم الدهون بالجسم

من المفيد تناول الزعتر في الرجيم، لأنه يساعد في تقليل تراكم الدهون في الجسم، وخصوصاً في منطقة البطن، وذلك لأن المكونات المتوفرة في الزعتر تساهم في تحسين عمل هرمون الإنسولين، للحفاظ على مستويات السكر في الدم.

- محاربة ظهور الكرش والأرداف

من الأسباب التي تجعل الزعتر من الأطعمة التي تمنع ظهور الكرش والأرداف، هو احتوائه على مادة الكارفاكرول، وهي مادة ثبت علمياً أنها تخفِّض من امتصاص الجسم للدهون جراء تناول الأطعمة الدسمة.

فوائد الزعتر البري بالجملة

- يقضي على حب الشباب:

بفضل غناه بالخصائص المضادّة للبكتيريا، يلعب الزعتر البري دوراً إيجابياً في محاربة حب الشباب.

- يعزز الذاكرة:

يساهم الزعتر في تحفيز الذاكرة بفضل محتواه من المواد الهامّة التي تحافظ على صحة الأعصاب في الدماغ، مما يقوي الذاكرة ويقي من أمراض الشيخوخة وأبرزها الخرف والزهايمر.

- يقوي المناعة:

بفضل غناه بالفيتامينين سي C و أA، يعمل الزعتر البري على تقوية جهاز المناعة في الجسم، وبالتالي الوقاية من الأمراض.

- يحسّن الحالة المزاجية:

إن مادة الكارفاكرول الموجودة في الزعتر تؤثر على نشاط الخلايا العصبية، بحسب نتائج دراسة علمية أجريت عام 2013. من هنا فإنَّ تناول الزعتر البري يجعلك في حالة مزاجية أفضل.

- يخفِّض ضغط الدم المرتفع:

يقلل الزعتر البري من ضربات القلب السريعة ويحارب ضغط الضغط المرتفع، وفقاً لمجموعة كبيرة من الأبحاث العلمية.

- يعالج السعال:

الزعتر البري يدخل في تركيبة مجموعة كبيرة من الأدوية المهدئة للسعال. لذلك يمكنك شربه مغلياً وإضافة القليل من العسل إليه لعلاج السعال.