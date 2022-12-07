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المرأة

"عندما يكون المرء في مكان سيء".... نجمة عالمية تعترف: حاولت انهاء حياتي!

Lebanon 24
07-12-2022 | 11:00
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خرجت الممثلة الاميركية دوقة ساسكس ميغان ماركل، عن صمتها و تحدثت عن الأفكار الانتحارية التي راودتها بينما كانت لا تزال فرداً عاملاً في العائلة المالكة.

وقالت ميغان، خلال مقابلة في حفل Ripple of Hope Gala في مدينة نيويورك، أن السبب الذي دفعها للحديث عن أفكارها الانتحارية هو رغبتها بألّا يشعر أي شخص بأنّه وحيد.
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وقالت ميغان أنّه "عندما يكون المرء في مكان سيء لهذه الدرجة من حياته، لا يرى مخرجاً له من ذلك المكان".

وعن تفاصيل اللحظة التي فكرت فيها بإنهاء حياتها بينما كانت تعيش في القصر الملكي، قالت ميغان ماركل "اتخاذ هكذا قرار لم يكن سهلاً بطبيعة الحال".
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