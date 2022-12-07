جوليا روبرتس بإطلالة تحمل صور جورج كلوني

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تضامنت النجمة العالمية جوليا روبرتس مع صديقها النجم العالمى جورج كلوني خلال حفل تكريم أقامه مركز كينيدي حيث قامت بارتداء ثوب خاص مزين بصوره.وكشفت وسائل الإعلام العالمية أن الثوب الأسود الطويل حمل صورًا للنجم عبر حياته المهنية، بدءًا من بدايته في دور دوج روس فى مسلسل ER.وكان كلوني من بين العديد من الذين تم تكريمهم على إنجازهم مدى الحياة في حفل توزيع جوائز مركز كينيدي لهذا العام.ورافق كلوني حضور هذا الحفل زوجته ذات الأصول اللبنانية أمل كلوني.