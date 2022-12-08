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المرأة

سوسن بدر تفاجئ جمهورها بلوك جديد (صور)

Lebanon 24
08-12-2022 | 02:00
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تألقت الفنانة سوسن بدر بلوك جديد لشخصيتها في مسلسل "جميلة" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وظهرت سوسن بدر بلوك شعر أطول من شعرها الطبيعي الذي ظهرت به مؤخراً، بالإضافة إلى اللون الأصفر بدلا من الأبيض.
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وتفاعل متابعيها مع هذا اللوك، وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية حول جمالها وأناقتها، خاصة وأنها لم تظهر بهذا اللوك من قبل في مشوارها الفني.
 
بالباروكة.. أول ظهور لسوسن بدر في كواليس مسلسل "جميلة" | مجلة الجميلة

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سوسن بدر تألقت مؤخرا بمسلسل أبو العروسة في أجرائه الثلاثة، وتفاعل جمهورها مع هذه الشخصية.

شارك البطولة مع سوسن بدر عدد من النجوم ومنهم سيد رجب ومدحت صالح ومحمد عادل ورانيا فريد شوقي وصفاء الطوخي وأحمد صيام ومحمود حجازي وكارولين عزمي وولاء شريف وغيرهم من النجوم.

تدورو أحداث الجزء الثالث من المسلسل حول مواجهه عبد الحميد الذى خرج على المعاش مشكلة زواج ابنته هاجر التى ما زالت تدرس بالجامعة، وتخوفاتها النفسية، ومشاكل ابنته الكبرى زينة مع زوجها طارق، إضافة إلى مشكلة ابنه أكرم مع خطيبته وقراره لترك العمل، وكذلك مشاكل ابنه الأصغر مرزوق.
المصدر: الجميلة
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