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المرأة
نيللي كريم تسرد صعوبات مشوارها في جلستها بـ"البحر الأحمر"
Lebanon 24
08-12-2022
|
05:00
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عقد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي جلسة حوارية مع الفنانة نيللي كريم في سينما البحر الأحمر بمدينة جدة ادارها الفنان انطوان خليفة.
وأعربت نيللي عن سعادتها بمشاركتها كعضو لجنة تحكيم في المهرجان، بخاصة وأنها ممثلة عاشقة للسينما، لأنها تعتبرها حدوتة ممتعة من الناحية الفنية، ولكنها قد تكون مؤلمة حين تعرضها لقصص واقعية من الشارع، بحسب قولها.
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وترى نيللي أنها تعتبر نفسها محظوظها لعملها في بداياتها مع سيدة الشاشة فاتن حمامة في مسلسل "وجه القمر".
وكشفت نيللي كريم عن تعرضها لصعوبات بالغة بعد تقديمها لفوازير من ١٥ حلقة في بداياتها مع الفنان الكبير صلاح عبدالله قائلة: النقاد شتموني بعد العرض، وأذكر أنني أعدت تصوير أول مشاهدي ٢٥ مرة، ولذلك انهرت من البكاء عند دخولي لغرفتي، ولكني لم أكن مهتمة بالصحافة حينها رغم الانتقادات، بحكم إن مهنتي الأساسية كانت فن الباليه في دار الأوبرا المصرية.
وتابعت: تلقت والدتي اتصالا من أحد المقربين للفنانة فاتن حمامة، والذي أبلغها برغبتها في مشاركتي بمسلسلها الجديد، فظننت أنها دعابة ليس أكثر، ولكني حينما ألتقيت بالفنانة فاتن حمامة فوجئت بإشادتها بدوري في الفوازير قائلة "إنتي كنتي كويسة جدا"، وهن اندهشت من إشادتها رغم انتقادات الصحافة، ولكنها قالت لي جملة بسيطة لم أنساها "خليكي طبيعية واوعي تمثلي".
المصدر: لها
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