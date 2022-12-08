لن تتخيلوا كيف أصبحت: نجمة "ذا فويس كيدز" اللبنانية تُفاجئ الجميع بتغير شكلها! (صور وفيديو)

نشرت نجمة "ذا فويس كيدز" لين الحايك صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وفاجأت لين الجمهور حيث أصبحت صبية وبدت الطفلة المدللة في فريق الفنان كاظم الساهر فتاة جميلة تمتلك من مقومات الجمال والأنوثة ما يجذب الأنظار إليها.

وكانت لين خطفت عام 2016 القلوب بوقوفها طفلة على "مسرح ذا فويس كيدز" في موسمه الأول.