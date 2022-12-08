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كأس العالم2022
جورجينا رودريغيز تعلق على جلوس رونالدو احتياطياً.. فماذا قالت؟
Lebanon 24
08-12-2022
|
08:00
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حرصت عارضة الأزياء الأرجنتينية الشهيرة، جورجينا رودريغيز، على الوجود في مدرجات ملعب لوسيل، لتشجيع حبيبها اللاعب البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو، خلال مباراة دور الـ16 من بطولة كأس العالم "قطر 2022"، التي جمعت المنتخب البرتغالي ونظيره السويسري.
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إلا أن وجود الدون على دكة البدلاء، خلال اللقاء، لم يرق لجورجينا، التي عبرت عن ذلك فور انتهاء المباراة، التي شارك بها رونالدو بديلاً للاعب جواو فليكس، ودخل أرض الملعب في الدقيقة الـ73 من أحداث اللقاء، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم البرتغال بواقع 5-1.
وعبر حسابها على "إنستغرام"، ابتدأت جورجينا رسالتها إلى حبيبها بالمباركة لمنتخب البرتغال على فوزه الكبير، إلا أنها لم تفوت فرصة الإشارة لأهمية الدون، عندما قالت إنه وعند ترديد النشيد الوطني البرتغالي من قبل 11 لاعباً كانوا على أرض الملعب، فإن عدسات الكاميرات كلها كانت مسلطة عليك (مخاطبةً رونالدو).
ووصفت جورجينا جلوس أحد أشهر اللاعبين في العقود الأخيرة على مقاعد البدلاء بأنه "عار"، عندما قالت: "يا له من عار.. ألا تكون قادراً على الاستمتاع بأفضل لاعب في العالم لمدة 90 دقيقة"، مكملة تحميس حبيبها عندما وجهت كلامها إليه: "لم يتوقف المشجعون عن المطالبة بمشاركتك، والهتاف باسمك".
وختمت بتوجيه رسالة إلى مدرب المنتخب البرتغالي، فرناندو سانتوس، عندما كتبت: "أتمنى من الله، ومن صديقك العزيز فرناندو، أن يجعلونا نرقص من الفرح ليلة أخرى".
من جهته، أكد مدرب المنتخب البرتغالي، فيرناندو سانتوس، عدم وجود أي مشاكل بينه وبين رونالدو، وذلك في رد على سؤال وجه إليه، وكانت إجابته: "لا مشكلة.. نحن صديقان منذ سنوات، تم إصلاح كل شيء تماماً، وكان نموذجاً للقائد الحقيقي".
المصدر: زهرة
كأس العالم2022
المرأة
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