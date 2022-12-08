6 أسباب تجعل الرضاعة الصناعية اختيارك الصحيح

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مما لا شك فيه أن الرضاعة الطبيعية هي الاختيار الأفضل للأم والطفل، من حيث الصحة الجسدية وتطور مناعة الطفل، وحماية الأم من بعض أنواع السرطان، علاوة على الفوائد النفسية للرضاعة الطبيعية، حيث تعزز العلاقة بين الأم وطفلها. ولكن هناك حالات تكون فيها الرضاعة الصناعية هي الاختيار الصحيح.تابعي القراءة وتعرفي على الأسباب التي تجعل الرضاعة الصناعية اختيارك الصحيح والأفضل.1- الإصابة بهشاشة العظامالرضاعة الطبيعية تستهلك الكالسيوم الموجود في عظامك، حتى أن بعض الأمهات تحتاج إلى مكملات غذائية تحتوي على عنصر الكالسيوم حتى تتمكن من إكمال الرضاعة الطبيعية، لذا فإذا كنتِ مصابة بهشاشة العظام، أو معرضة للإصابة بها، فالرضاعة الطبيعية تعرض صحتك للخطر، وحينها يكون اختيار للرضاعة الصناعية ضروري.يمكنكِ فقط إرضاع صغيرك لمدة 6 أسابيع لتعزيز مناعته، ثم توقفي عن الرضاعة الطبيعية واستبدليها بالحليب الصناعي المناسب لعمر طفلك.2- الإصابة بالتهابات الثديإذا كنتِ مصابة بالتهابات في الثدي لا تتحسن بالأدوية مع الرضاعة الطبيعية، فيجب التوقف عن الرضاعة الطبيعية واستبدالها بالحليب الصناعي حتى تمنحي جسدك فرصة للشفاء.3- الخضوع لجراحات تصغير الثديإجراء جراحات في الثدي بشكل عام يؤثر على قدرتك على الرضاعة الطبيعية، ولكن جراحات تصغير الثدي تحديداً تقضي بشكل كبير على إمكانية الرضاعة الطبيعية، وبالتالي لا مفر من اختيار الرضاعة الصناعية.4- الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياًغالباً ما تكون الأمراض المنقولة جنسياً قابلة للانتقال عبر حليب الثدي، لذا إذا كنتِ مصابة بإحدى الأمراض المنقولة جنسياً، يجب أن تتخلي عن اختيار الرضاعة الطبيعية، وتكون الرضاعة الصناعية هي اختيارك الأصح.5- ضعف إدرار حليب الثديضعف إدرار الحليب سبباً لا يستوجب التوقف عن الرضاعة الطبيعية إلا بعد الذهاب إلى استشاري رضاعة طبيعية ومحاولة زيادة إدرار الحليب. وفي حالة عدم زيادة كمية حليب الثدي، يمكن الجمع بين الرضاعة الطبيعية والصناعية، أو التوقف عن الرضاعة الطبيعية واختيار الرضاعة الصناعية فقط.6- عدم القدرة النفسيةسواء كنتِ مصابة باكتئاب ما بعد الولادة، أو كنتِ لا تشعرين بالارتياح أو الرضا، أو أي سبب نفسي آخر يجعلكِ غير قادرة على اختيار الرضاعة الطبيعية، فالرضاعة الصناعية هنا طوق نجاة لإنقاذك أنتِ وطفلك من فخ الاكتئاب.