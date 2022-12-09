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المرأة

نجمة تخضع لعملية جراحية.. وهذا هو وضعها الصحي

Lebanon 24
09-12-2022 | 11:00
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طمأن الموسيقار المصري محمد علي سليمان محبّي ابنته الفنانة أنغام عن وضعها الصحّي بعد خضوعها لعمليّةٍ جراحيّة وخروجها من المستشفى في الأيام الماضية.

 

في التفاصيل، أعلن والد الفنانة أنغام ان ابنته باتت بحالةٍ صحيّة أفضل، ولم تعد بحاجة إلى متابعة الأطباء. 
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وأضاف قائلاً: "ربنا نجّاها وبقت بخير. أنغام ستعود لجمهورها قريباً وهي مشتاقة للجمهور، والعودة ستكون من خلال حفلات وأغانٍ جديدة".
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