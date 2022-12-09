16
o
بيروت
13
o
طرابلس
0
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
0
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
الاستحمام بالماء البارد.. 4 فوائد لجسدك و"مزاجك"
Lebanon 24
09-12-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تزايد إقبال الناس على تجربة الاستحمام بالماء البارد، لما تمنحه من نشاط وحيوية، خاصة في الصباح، إلا أن ما قد لا يدركه كثيرون، هو أن دراسات وجدت المزيد من الآثار الإيجابية، الجسدية والنفسية، "للحمام المثلج".
Advertisement
وذكر وقع "ويل أند غود"، إنه على مدار العقود القليلة الماضية، كانت هناك بعض الاكتشافات بشأن كيفية تأثير الاستحمام البارد على أجسادنا وعقولنا، والتي قالت إنه "يزيد الطاقة ويعزز المناعة ويحسن الحالة المزاجية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "لا يزال هناك بعض الجدل حول ما إذا كانت هناك دلائل قاطعة على تلك الفوائد".
وقال عالم فسيولوجيا التمارين، زاك كارتر، لمستشفى "كليفلاند كلينك": "الاستحمام بالماء البارد ليس فعالا حقا في أي من هذه المجالات. أنت لا تحصل على ما يكفي (من فوائد) مقابل الانزعاج الذي يجلبه (الاستحمام بالماء البارد)".
وفي هذا الصدد، نوه موقع "ويل أند غود" إلى أن تجربة سريرية أجريت عام 2016 في هولندا، والتي تتبعت 3 آلاف شخص استحموا بالماء البارد لمدة 30 أو 60 أو 90 ثانية كل يوم لمدة 3 أشهر، قالت إنه "رغم أن الغالبية العظمى من المشاركين أبلغوا عن درجة متفاوتة من الانزعاج أثناء الاستحمام، فقد قال 91 في المائة إنهم سيستمرون بهذه الممارسة بعد انتهاء التجربة، و64 بالمئة منهم فعلوا ذلك بالفعل".
الفوائد الأربع:
زيادة الطاقة
بالنظر إلى الرجفة الفورية التي تحصل عليها من تعريض نفسك للماء البارد، فمن المنطقي أن هذا النوع من الاستحمام ارتبط بزيادة مستويات الطاقة.
الباحثون في هولندا وجدوا أن التأثير الإيجابي الأكثر شيوعا للتجربة، كان الزيادة في مستويات الطاقة لدى الأشخاص، والتي شبهها العديد من المشاركين بـ"تأثيرات الكافيين".
تقوية المناعة
الدراسة نفسها وجدت أن أيام المرض التي أبلغ عنها المشاركون للتغيب عن العمل، انخفضت بنسبة 29 بالمئة على مدار التجربة.
على الرغم من أن هذا يبدو واعدا، فإنه لا يعني بالضرورة أن الاستحمام البارد يمكن أن يحسن نظام المناعة لديك، لكنه يعني فقط أنه قد يكون هناك "بعض الارتباط".
تحسين المزاج
وفقا لمقال صدر عام 2008 من "Medical Hypotheses"، فإن الاستحمام البارد قد يساعد أيضا في تحسين حالتك المزاجية.
السبب هو أنه "نظرا للكثافة العالية لمستقبلات البرد في الجلد، فمن المتوقع أن يرسل الاستحمام البارد كمية هائلة من النبضات الكهربائية من نهايات الأعصاب الطرفية إلى الدماغ، مما قد يؤدي إلى تأثير مضاد للاكتئاب"، وفق الموقع.
وهذه ليست بيانات سببية قاطعة، لا تعني أن الاستحمام البارد "يصلح" الاكتئاب، لكنها تعني فقط أنه قد يكون لها آثار إيجابية على الحالة المزاجية للناس.
ومع ذلك، فإن الماء البارد يمكن أن يخبر الدماغ بإفراز النورأدرينالين والدوبامين، ويسبب لك الشعور ببعض التأثيرات الحيوية والمضادة للاكتئاب.
ويشدد الخبراء على أن هذا "ليس بديلا لمضاد الاكتئاب الفعلي، لكنه "قد يكون مفيدا إذا كنت بحاجة إلى جرعة طاقة إيجابية في الصباح.
بشرة وشعر ناعمين ولامعين
عندما يضرب الماء البارد بشرتك، يزيد الجسم من تدفق الدم للحفاظ على درجة الحرارة الأساسية لحماية الأعضاء الحيوية، مع تقييد الدورة الدموية بالقرب من الجلد"، وفق طبيبة الأمراض الجلدية والتجميل في نيويورك، ميشيل غرين.
الماء البارد يمكن أن يخفف الحكة، ويقلل الالتهاب، ويشد المسام، مما يجعل البشرة تبدو مشدودة أكثر، ويمنحها إشراقا.
وفيما يتعلق بالشعر، يمنح الماء البارد الشعر لمعانا ونعومة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"المليون ليرة" في السوق في هذا الموعد
Lebanon 24
"المليون ليرة" في السوق في هذا الموعد
01:45 | 2022-12-09
09/12/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
2700 دولار سيدفعها المواطن على "سلعة".. ما هي؟
Lebanon 24
2700 دولار سيدفعها المواطن على "سلعة".. ما هي؟
02:45 | 2022-12-09
09/12/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مي شدياق تتعرّض لحادث مروّع في فرنسا.. كيف هي حالتها؟
Lebanon 24
مي شدياق تتعرّض لحادث مروّع في فرنسا.. كيف هي حالتها؟
13:54 | 2022-12-09
09/12/2022 01:54:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً.. هذا ما سيشهده سعر الدولار في لبنان!
Lebanon 24
قريباً.. هذا ما سيشهده سعر الدولار في لبنان!
03:12 | 2022-12-09
09/12/2022 03:12:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءٌ طرأ بشأن دولار "صيرفة".. هذا ما فعلته المصارف مؤخراً
Lebanon 24
إجراءٌ طرأ بشأن دولار "صيرفة".. هذا ما فعلته المصارف مؤخراً
14:23 | 2022-12-09
09/12/2022 02:23:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2022-12-09
نصائح للاحتفاظ بعلاقة طيبة مع زوجك السابق
11:00 | 2022-12-09
نجمة تخضع لعملية جراحية.. وهذا هو وضعها الصحي
08:00 | 2022-12-09
فنانة شهيرة تروي تفاصيل مروعة: "أحد الفنانين حسدني على ابني فمات بعدها بساعات"
02:57 | 2022-12-09
صديقة كريستيانو ترتدي عباءة خليجية وتخطف الأضواء (صور)
02:00 | 2022-12-09
لكلّ سيدة وفتاة.. إليك أجمل ألوان طلاء الأظافر لموسم الشتاء
23:00 | 2022-12-08
تمرين البيربي.. ماذا تعرفين عنه؟
فيديو
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
10/12/2022 00:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
10/12/2022 00:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
04:46 | 2022-12-06
10/12/2022 00:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact