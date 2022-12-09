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المرأة

نصائح للاحتفاظ بعلاقة طيبة مع زوجك السابق

Lebanon 24
09-12-2022 | 16:00
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إذا كنتِ منفصلة أو على وشك الانفصال، فالنصائح التالية يمكن أن تساعدك على الاحتفاظ بعلاقة طيبة مع زوجك السابق، وتجنب المشاكل والتوتر.
1- لا تنجرفي لأي حديث سلبي عن زوجك السابق
من باب الدعم والمواساة، قد يحاول البعض الحديث بشكل سلبي عن زوجك السابق، لا تنجرفي لمثل هذه الأحاديث، وأوقفي فوراً أي حديث يتناول زوجك السابق بشكل سلبي. كوني صارمة بشأن هذا.
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2- تحدثي مع الأصدقاء المشتركين
بعد الانفصال يجد الأصدقاء المشتركين مع زوجك السابق حرجاً في التعامل معكما بشكل مشترك، أو دعوتكما إلى مناسبات مشتركة. تحدثي مع الأصدقاء المشتركين وارفعي عنهم الحرج، وأخبريهم أنكِ لا تنزعجين من التعامل مع زوجك السابق أو التواجد معه في مكان واحد.
3- اطلعي على تجارب الآخرين
ابحثي في دوائرك القريبة عن أشخاص خاضوا تجربة الطلاق واحتفظوا معاً بعلاقات طيبة، ولا تترددي في سؤالهم عن نصائح من واقع تجاربهم.
أيضاً الاطلاع على تجارب انفصال سيئة يمكن أن تتعلمي منها السلوكيات الخاطئة التي أدت إلى تدهور العلاقة بهذا الشكل، وتجنبيها عند التعامل مع زوجك السابق.
4- لا تتحدثي بسوء مع أطفالك عن والدهم
الحديث السيئ عن الأب يجعل الأطفال يختزنون هذه الأحاديث ثم ينقلونها لوالدهم، سواء بشكل مباشر أو عبر التعامل بأسلوب غير لائق، وهو ما يثير المشاكل، لذا لا تتحدثي بسوء مع أطفالك عن والدهم.
المصدر: نواعم
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