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المرأة
فنانة شهيرة تروي تفاصيل مروعة: "أحد الفنانين حسدني على ابني فمات بعدها بساعات"
Lebanon 24
09-12-2022
|
08:00
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حلّت الفنانة المصرية جليلة محمود، ضيفةً على برنامج "كلام الناس" الذي تقدّمه الإعلامية ياسمين عز على قناة "القاهرة والناس"، حيث تحدّثت للمرة الأولى عن وفاة ابنها الشاب، مؤكدةً أن فناناً ما حسد نجلها، وهذا كان السبب الرئيس لوفاته في حادث سير بعدها بساعات.
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وانهارت جليلة محمود بالبكاء خلال حديثها عن نجلها الراحل، وقالت: "أنا عندي ابن راح بالحسد، وأنا مش حابة حد يشوف ولادي ولا يعرف هما مين ولا أتوجع تاني، لأن الوجع مستمر معايا من 1998 لغاية دلوقتي، الحسد كان في كلمة اتقالت وبعدين تليفون جه قالولي ابنك عمل حادثة".
كما ذكرت جليلة محمود موقفاً للفنانة فيفي عبده، حين وفاة نجلها قائلةً: "اللي حسد ابني توفي الله يرحمه وكان معانا في المسرح، وأنا أذكر ده للفنانة الجميلة فيفي عبده في ساعتها بصتلي إن إزاي أنا قُلت كده لما سألني على ابني، كأنها كانت حاسة إن هيجيلي خبر ابني في تليفون، شوفت أيام ربنا وحده اللي يعلم بيها، وربنا يجعله في الجنة".
المصدر: لها
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