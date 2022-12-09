فنانة شهيرة تروي تفاصيل مروعة: "أحد الفنانين حسدني على ابني فمات بعدها بساعات"

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حلّت الفنانة المصرية جليلة محمود، ضيفةً على برنامج "كلام الناس" الذي تقدّمه الإعلامية ياسمين عز على قناة "القاهرة والناس"، حيث تحدّثت للمرة الأولى عن وفاة ابنها الشاب، مؤكدةً أن فناناً ما حسد نجلها، وهذا كان السبب الرئيس لوفاته في حادث سير بعدها بساعات.وانهارت جليلة محمود بالبكاء خلال حديثها عن نجلها الراحل، وقالت: "أنا عندي ابن راح بالحسد، وأنا مش حابة حد يشوف ولادي ولا يعرف هما مين ولا أتوجع تاني، لأن الوجع مستمر معايا من 1998 لغاية دلوقتي، الحسد كان في كلمة اتقالت وبعدين تليفون جه قالولي ابنك عمل حادثة".