تعاملي بذكاء مع "قشرة الرأس" هذا الشتاء.. ما عليكِ فعله بسيط

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خلال فصل الشتاء، تزداد مشاكل الشعر التي نتعامل معها، بما في ذلك الشعر الدهني بشكل مفرط والمتساقط والجاف، لكن المشكلة الأكبر تتمثل في قشرة الرأس المرعبة.وعلى الرغم من أن الفطريات والتهيج وفروة الرأس الدهنية؛ هي أسباب قشرة الرأس، إلا أنها تحدث بشكل متكرر في الشتاء؛ لأن فروة الرأس جافة ومتهيجة، لذا عليكِ التعرف على بعض العلاجات الطبيعية لمشاكل شعركِ.إليك 5 علاجات منزلية بسيطة في الشتاء للحد من قشرة الرأس:- زيت جوز الهند والليمون: حمض الستريك في الليمون ينظف فروة الرأس ويغذيها٬ ويساعد هذان المكونان معاً على منع قشرة الرأس والقضاء عليها.إليكِ كيفية استخدامه: كل ما تحتاجينه هو ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند الدافئ ممزوجاً بكمية متساوية من عصير الليمون، دلكي بلطف على فروة الرأس واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل غسل الشعر بالشامبو.- زيت اللوز وزيت شجرة الشاي: يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للفطريات والميكروبات وهو أحد أفضل الحلول لعلاج قشرة الرأس في المنزل، كما أنه يساعد على التخلص من الجلد الميت والمواد الكيميائية المتراكمة، بينما يساعد زيت اللوز من ناحية أخرى على موازنة الفطريات والخميرة التي تسبب قشرة الرأس.إليكِ كيفية استخدامه: اخلطي قطرتين من زيت شجرة الشاي مع 50 مل من زيت اللوز ودلكي فروة الرأس برفق، يغسل بالشامبو العادي بعد 30 دقيقة.- الصبار والنيم: كلاهما له خصائص ممتازة مضادة للبكتيريا والفطريات ويمثلان مزيجاً ممتازاً لمكافحة قشرة الرأس، كما أنها أفضل تركيبة لأنها تأتي بخصائص مهدئة ومبردة.إليكِ كيفية استخدامه: امزجي ملعقتين كبيرتين من جل الصبار مع 10-15 ورقة نيم طازجة، وضعي المزيج الناعم على فروة رأسكِ وحتى على الشعر واتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم اغسله بشامبو مضاد للقشرة.- ماسك الحلبة بخل التفاح: تحتوي الحلبة على محتوى حمض النيكوتينيك والبروتين الذي يمنع قشرة الرأس ويغذي فروة الرأس، وبالتالي يمكن أن يعزز نمو الشعر أيضاً، بينما من ناحية أخرى يتحكم خل التفاح في قشرة الرأس ويقوي الشعر، ويوازن مستوى درجة الحموضة في فروة الرأس.إليكِ كيفية استخدامه: انقعي حوالي 2 ملاعق كبيرة من أوراق أو بذور الحلبة طوال الليل وطحنها في الصباح، أضيفي نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح واخلطيهم جيداً، يوضع على فروة الرأس والشعر ويترك لمدة نصف ساعة، ثم اغسليها بشامبو جيد مضاد للقشرة ولا تنسي وضع البلسم بعد ذلك.- قناع الموز والليمون والعسل: هذه المكونات الثلاثة تعالج قشرة الرأس وترطب الشعر وتنظف فروة الرأس عن طريق تنظيف التراكمات.إليكِ كيفية استخدامه: اهرسي موزة وأضيفي بضع قطرات من الليمون وملعقة صغيرة من العسل لعمل قناع، يوضع على فروة الرأس ويغسل بعد 30 دقيقة.