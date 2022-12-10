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المرأة
أنغام في أول ظهور لها بعد ازمتها الصحية.. هذا ما قالته
Lebanon 24
10-12-2022
|
05:00
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اطلت الفنانة المصرية انغام لاول مرة على التلفزيون وذلك بعد ازمتها الصحية الخطيرة التي مرت بها.
وفي مداخلة هاتفية لها مع الاعلامي المصري عمرو اديب ضمن برنامجه "الحكاية"، قالت انغام:"أي شخص يجرى جراحة في بطنه يمكن أن يتعرض لنوع من الالتصاقات بعد جراحة، متابعة: "قعدت 10 أيام كنت من غير أكل وشرب ولكن دلوقتي بدأت أكل ولازم أمشي كتير".
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وأكملت:" المضاعفات زي ما تقول كانت خبطة تانية بعد العملية زي ما تكون وقع عليا بلكونتين ولكن الحمدلله، ليرد أديب:" ده حسد يا فنانة".
وتابعت أنغام: بشكر ربنا وكل الناس وبشكر اللي دعوا لي، ووالدتي تعبت جدا نفسيا وجسديا بسبب تعبي الفترة الماضية، والحمد لله أنا كويسة.. ومكنتش متوقعة حب الناس دي كلها.. وربنا ما يكتب اللي حصلي مع حد".
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