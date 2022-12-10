"بلوغر" معروفة تكشف حقيقة علاقتها بهذا الفنان الشهير.. "أنا محتشمة"

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عادت "البلوغر" جليلة المغربية، لإثارة الجدل من جديد حول علاقتها بالفنان تامر حسني، حيث كشفت في لقاء صحافي عن العديد من الأسرار حول حياتها الشخصية، بالإضافة إلى حديثها عن بعض المواقف المؤثرة التي مرت بها منذ طفولتها.وردّت الشابة على أخبار ارتباطها بالفنان تامر حسني، والتي تصدرت تريند محركات البحث على "غوغل" خلال الفترة الماضية، قائلة: "موضوع تامر حسني، أخد أكتر من حجمه، والناس بدأت تقول إني بتعمد إني اتكلم في الموضوع علشان شهرة، أنا أصلًا مشهورة من 2017 هتكلم علشان شهرة ليه؟!".وقالت جليلة إنها من أكثر المحتشمات على السوشيال ميديا، ولم تتعمد إثارة الجدل بسبب ملابسها، مؤكدة أنها دائمًا ما تثير الجدل بسبب جسمها الملفت.واستكملت: "القصة مش في اللبس، أنا لبسي عادي ومن أكتر البنات المحتشمات على السوشيال ميديا، غيري بيلبس أكتر بكتير محدش بيتكلم أنا عندي كاريزما وقبول بتخليني لو بلبس أي حاجة الناس بتتكلم عليها".