بعد خسارته أمام المغرب... جورجينا توجه رسالة خاصة لرونالدو (صورة)





وخرج منتخب البرتغال من الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، على يد نظيره المغربي، إثر هزيمته المفاجئة أمامه بهدف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على استاد "الثمامة" بالعاصمة الدوحة.

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وكتبت جورجينا في خاصية "الستوري" عبر صفحتها على موقع "إنستغرام": "اليوم قرار صديقك ومدربك كان خاطئا. لقد رأى كيف تغير كل شيء في المباراة عند مشاركتك، لكن الوقت كان قد فات". حرصت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز على توجيه رسالة دعم إلى شريكها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".وخرج منتخب البرتغال من الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، على يد نظيره المغربي، إثر هزيمته المفاجئة أمامه بهدف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على استاد "الثمامة" بالعاصمة الدوحة.وكتبت جورجينا في خاصية "الستوري" عبر صفحتها على موقع "إنستغرام": "اليوم قرار صديقك ومدربك كان خاطئا. لقد رأى كيف تغير كل شيء في المباراة عند مشاركتك، لكن الوقت كان قد فات".





وأضافت: "لا يمكن الاستهانة بأعظم لاعب في العالم، فهو أقوى سلاح له. لا يمكنك الدفاع عن شخص لا يستحق ذلك أيضاً". وأضافت: "لا يمكن الاستهانة بأعظم لاعب في العالم، فهو أقوى سلاح له. لا يمكنك الدفاع عن شخص لا يستحق ذلك أيضاً".

وختمت قائلة: "تعطينا الحياة دروسا، لقد تعلمنا اليوم أننا لم نخسر".

وخرج كريستيانو رونالدو من الملعب بعد انتهاء المباراة وخروج منتخب بلاده وهو يبكي بحرقة، خاصة وأنه شارك في آخر بطولة لكأس العالم لكرة القدم، خلال مسيرته

الاحترافية، وهي البطولة الوحيدة التي لم يحققها.