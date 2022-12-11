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المرأة
السبب الحقيقي لوفاة ملكة الجمال السابقة زينة ترحيني كُشف!
Lebanon 24
11-12-2022
|
05:00
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بعد ان انتشرت اخبار عن وفاتها بظروف غامضة امس، خرج الى العلن السبب الحقيقي لوفاة الشابة اللبنانية زينة ترحيني، الحاصلة على لقب جمالي لبناني.
وفي حين شكل رحيل زينة المفاجئ صدمة الى كل محبيها و جمهورها، لا سيما ان الاسباب الحقيقية لرحيلها كانت مبهمة، أكد مقربون منها انها تعرضت لوعكة صحية مفاجئة، فارقت على إثرها الحياة.
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يذكر ان زينة كانت قد كشفت في فيديو سابق، انها مصابة بمرض، وطلبت من متابعيها الدعاء لها.
المصدر: الجديد
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