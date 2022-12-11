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المرأة

هل تزوّجت مادلين طبر من مخرج مصري شهير مؤخراً؟

Lebanon 24
11-12-2022 | 11:00
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إنتشرت مؤخراً انباء حول زواج المخرج المصري حسام الدين صلاح من الفنانة والاعلامية اللبنانية مادلين طبر، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر بشكل واسع.

من جهتها، نفت مادلين طبر، في تصريحات لـ "النهار"، صحة هذه الأنباء، مؤكدة أنّ كل ما تم تداوله عن زواجها مجرد شائعات.
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هذا وكان سبق ان رد المخرج حسام الدين صلاح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مطلوب للرد"، على هذه الأخبار، اذ قال: "فوجئت بمانشيت سخيف على أحد المواقع حول زواجي من مادلين، وأنني تركت أولادي وسأسافر للخارج، فتحدثنا واتفقنا على ألّا نلتفت لمثل هذه الشائعات".
المصدر: النهار
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