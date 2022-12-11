ممثلة شهيرة تكشف للمرة الأولى إصابتها بالسرطان ومعاناتها.. من هي؟

فاجأت الممثلة الكويتية مريم الصالح الجميع بالكشف عن معاناتها مع مرض السرطان الذي أصابها مؤخرا، وتحدثت عن ردّ فعلها بعد إخبارها بالإصابة ومشوار علاجها الطويل وتعافيها منه.



وأكدت الفنانة الخليجية في خلال لقاء تلفزيوني أنها "اصبت بالانهيار عندما علمت بإصابتي بالسرطان ووضعت الموت نصب عيني، ولكنني استجمعت قواي، وقررت أن أتعامل مع المرض، وبدأت بعمل الفحوصات الطبية"، لافتة إلى أنها أمضت شهراً كاملاً دون أن تخبر أحداً من عائلتها وأصدقائها ولا حتى أبنائها بإصابتها بالمرض وكانت تذهب إلى المستشفيات بشكل يومي للفحوصات.

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