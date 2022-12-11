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المرأة

أخطاء غير مقصودة تقع بها الأمهات.. تجنبيها

Lebanon 24
11-12-2022 | 14:00
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هدف كل أم هو تنشئة طفلها بأمان ونجاح، ومع ذلك تقع الأمهات في أخطاء غير مقصودة، ولكنها تؤثر سلباً على شخصية الطفل ومستقبله.
1- المبالغة في حماية الطفل
من الطبيعي أن تحرصي على حماية طفلك بدافع الخوف عليه، ليس فقط من الأشياء الخطرة، ولكن أيضاً من التعرض لمشاعر سلبية مثل الفشل وخيبة الأمل والإحباط.
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إلا أن تعرض الطفل لتلك المشاعر السلبية، جزء مهم من تطور شخصيته، وتعزيز مرونته، وقدرته على تجاوز المحن في المستقبل. لذا فإن المبالغة في حماية الطفل من المشاعر السلبية مثل الفشل والإحباط، ينشئ شخصاً غير قادر على الصمود أمام الأزمات، وغير قادر على المثابرة والإصرار على النجاح، فهو يستسلم في أول لحظة فشل أو إحباط.
2- الإفراط في الأنشطة
الأنشطة الرياضية والفنية تساهم في تطوير شخصية طفلك وتعزيز صحته الجسدية والعقلية، ولكن المبالغة في الأنشطة يسبب الضغط والتوتر للطفل، ويجعله غير مستمتع بطفولته، وربما يؤدي هذا الضغط إلى نفور الطفل من أي أنشطة في المستقبل، والاستسلام للكسل لتعويض متع الطفولة التي لم يحصل عليها.
3- محو المساحة الشخصية للطفل
طفلك هو أقرب إنسان لقلبك، ويقضي معكِ أغلب وقتك، ولكن هذا لا يعني الاندماج معه كشخصية واحدة، ومحو المساحة الشخصية للطفل، لأن التعامل بهذه الطريقة غير الصحية، تنشئ شخصاً اعتمادياً، غير قادر على مواجهة تحديات الحياة بمفرده، لأنه لم يعتاد على الاستقلال.
 
المصدر: نواعم
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