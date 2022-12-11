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المرأة

7 مجموعات أطعمة فعّالة جداً في محاربة حب الشباب ما هي؟

Lebanon 24
11-12-2022 | 16:00
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يتأثر ظهور حب الشباب بعوامل مختلفة منها الخلفيّة الوراثية، والسن، والتوتر النفسي، والنظام الحياتي. ويلعب العامل الغذائي دوره أيضاً في زيادة ظهور البثور أو الحدّ منها تماماً كما يفعل الروتين التجميلي المعتمد. فما هي أفضل الأطعمة القادرة على تعزيز نضارة البشرة وحمايتها في هذا المجال؟
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1- الفاكهة:
تُساعد الفاكهة الغنيّة بمضادات الأكسدة في الحدّ من شيخوخة البشرة، وأبرزها الخوخ، والعنب الأحمر، والتوت، والفراولة، والبرتقال، والكيوي. هذه الأنواع من الفاكهة الغنيّة بالفيتامينC تحمي البشرة من ظهور الشوائب وبالتالي تُعزّز إشراقها.

2-الخضار:
تتميّز الخضار الغنيّة بالفيتامينA بكونها مثاليّة لتجدّد الخلايا وصحة البشرة، أما أكثرها فائدة في هذا المجال فالخرشوف، والسبانخ، والبروكولي، والفلفل الأحمر، والفاصوليا الحمراء، والجزر.


3-الأسماك:
هي من الأطعمة الغنية بالأوميغا3 والأوميغا6 مما يجعلها تُحارب الالتهابات الجلديّة وتعتني بالبشرة التي تعاني من الشوائب. تحافظ الأسماك الدهنية (سردين، وماكاريل، ورنكة، وتونا، وسالمون) على صحة البشرة وتؤمن لها الوقاية التي تحتاجها كي تستعيد نضارتها وإشراقها.


4- الحبوب الكاملة:
تتميّز هذه الحبوب بغناها بالسيلينيوم، والبروتينات، والفيتامينB، والمغنيزيوم، وحتى مضادات الأكسدة ولذلك يُنصح بإدراج الأرز الأسمر، والمعكرونة السمراء، والبرغل، والكينوا ضمن النظام الغذائي اليومي للاستفادة من خصائصها الفعالة في مجال حماية البشرة من ظهور حب الشباب.

5- الشاي:
يُساهم الشاي الأخضر في الوقاية من ظهور حب الشباب ذات الأسباب الهرمونيّة من خلال الحدّ من ارتفاع مستوى الأندروجين. وهذا الأخير هو الهرمون المسؤول عن ظهور البثور على البشرة. يُنصح بإضافة القليل من مسحوق الكركم إلى الشاي الأخضر لتعزيز المفعول المضاد للالتهابات لهذا المشروب.

6- الفاكهة المجففة:
تُشكّل الفاكهة المجففة وجبة خفيفة مثالية للوقاية من حب الشباب، أما المكسرات النيئة فهي غنية بالفيتامينات من فئة A وC وE بالإضافة إلى الزنك والسيلينيوم مما يُساعد على حماية البشرة من الالتهابات وتعزيز شبابها.

7- الزيوت:
تعمل الزيوت النباتية على تعزيز نضارة البشرة، وأبرزها: زيوت الزيتون، والجوز، والكتان، والعنب... فهي غنيّة بالحوامض الدهنيّة من فئة أوميغا3 وأوميغا6. يُنصح بإضافة هذه الزيوت بكميات صغيرة إلى الطعام، على أن تكون معصورة على البارد لطعم أفضل وقيمة غذائية أعلى.
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